La Semana 5 de la NFL inicia este jueves 8 de octubre y termina el lunes 12 de octubre. En total, 15 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, Netflix, FOX, ESPN y Disney.
Jueves 8 de octubre
- Buccaners vs Cowboys | 18:15 horas
Domingo 11 de octubre
- Eagles vs Jaguars | 07:30 horas
- Bengals vs Dolphins | 11:00 horas
- Raiders vs Patriots | 11:00 horas
- Vikings vs Saints | 11:00 horas
- Browns vs Jets | 11:00 horas
- Colts vs Steelers | 11:00 horas
- Texans vs Titans | 11:00 horas
- Giants vs Commanders | 11:00 horas
- Bears vs Packers | 11:00 horas
- Broncos vs Chargers | 14:05 horas
- Lions vs Cardinals | 14:25 horas
- 49ers vs Seahawks | 14:25 horas
- Ravens vs Falcons | 18:20 horas
Lunes 12 de octubre
- Bills vs Rams | 18:15 horas
NFL Semana 5: Horario y dónde ver el inicio el jueves 8 de octubre
La Semana 5 de la NFL arranca con la visita de Buccaners a Cowboys, el jueves 8 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.
Buccaners vs Cowboys
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 5: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 11 de octubre
La actividad de la Semana 5 de la NFL continúa el domingo 11 de octubre con 13 partidos a través de FOX One, Canal 9 y NFL Game Pass.
Eagles vs Jaguars
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 07:30 horas
- Canal: ESPN y Disney+
Bengals vs Dolphins
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Raiders vs Patriots
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: 9
Vikings vs Saints
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Browns vs Jets
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Colts vs Steelers
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Texans vs Titans
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Giants vs Commanders
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Bears vs Packers
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Broncos vs Chargers
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 14:05 horas
- Canal: NFL Game Pass
Lions vs Cardinals
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
49ers vs Seahawks
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: 9
Ravens vs Falcons
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario:
- 18:20 horas
- Canal: ESPN y Disney
NFL Semana 5: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 12 de octubre
El Monday Night de la NFL de la Semana 5 enfrenta a Bills vs Rams el 12 de octubre a las 18:15 en ESPN y Disney.
Bills vs Rams
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Lunes 12 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: ESPN y Disney