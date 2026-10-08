La Semana 5 de la NFL inicia este jueves 8 de octubre y termina el lunes 12 de octubre. En total, 15 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, Netflix, FOX, ESPN y Disney.

Jueves 8 de octubre

  • Buccaners vs Cowboys | 18:15 horas

Domingo 11 de octubre

  • Eagles vs Jaguars | 07:30 horas
  • Bengals vs Dolphins | 11:00 horas
  • Raiders vs Patriots | 11:00 horas
  • Vikings vs Saints | 11:00 horas
  • Browns vs Jets | 11:00 horas
  • Colts vs Steelers | 11:00 horas
  • Texans vs Titans | 11:00 horas
  • Giants vs Commanders | 11:00 horas
  • Bears vs Packers | 11:00 horas
  • Broncos vs Chargers | 14:05 horas
  • Lions vs Cardinals | 14:25 horas
  • 49ers vs Seahawks | 14:25 horas
  • Ravens vs Falcons | 18:20 horas

Lunes 12 de octubre

  • Bills vs Rams | 18:15 horas
Semana 5 de la NFL
Semana 5 de la NFL (@nflmx)

NFL Semana 5: Horario y dónde ver el inicio el jueves 8 de octubre

La Semana 5 de la NFL arranca con la visita de Buccaners a Cowboys, el jueves 8 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Buccaners vs Cowboys

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: FOX One

NFL Semana 5: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 11 de octubre

La actividad de la Semana 5 de la NFL continúa el domingo 11 de octubre con 13 partidos a través de FOX One, Canal 9 y NFL Game Pass.

Eagles vs Jaguars

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 07:30 horas
  • Canal: ESPN y Disney+

Bengals vs Dolphins

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Raiders vs Patriots

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: 9

Vikings vs Saints

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Browns vs Jets

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Colts vs Steelers

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Texans vs Titans

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Giants vs Commanders

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Bears vs Packers

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Broncos vs Chargers

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 14:05 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Lions vs Cardinals

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: FOX One

49ers vs Seahawks

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: 9

Ravens vs Falcons

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
  • Horario:
  • 18:20 horas
  • Canal: ESPN y Disney

NFL Semana 5: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 12 de octubre

El Monday Night de la NFL de la Semana 5 enfrenta a Bills vs Rams el 12 de octubre a las 18:15 en ESPN y Disney.

Bills vs Rams

  • Semana 5 de la NFL
  • Fecha: Lunes 12 de octubre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: ESPN y Disney