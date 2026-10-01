La Semana 4 de la NFL inicia este jueves 1 de octubre y termina el lunes 5 de octubre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, Netflix, FOX, ESPN y Disney.

Jueves 1 de octubre

  • Steelers vs Browns | 18:15 horas

Domingo 4 de octubre

  • Colts vs Commanders | 07:30 horas
  • Titans vs Ravens | 11:00 horas
  • Patriots vs Bills | 11:00 horas
  • Jets vs Bears | 11:00 horas
  • Jaguars vs Bengals | 11:00 horas
  • Cowboys vs Texans | 11:00 horas
  • Cardinals vs Giants | 11:00 horas
  • Rams vs Eagles | 11:00 horas
  • Packers vs Buccaners | 11:00 horas
  • Dolphins vs Vikings | 14:05 horas
  • Chiefs vs Raiders | 14:25 horas
  • Chargers vs Seahawks | 14:25 horas
  • Broncos vs 49ers | 14:25 horas
  • Lions vs Panthers | 18:20 horas

Lunes 5 de octubre

  • Eagles vs Bears | 18:15 horas

NFL Semana 4: Horario y dónde ver el inicio el jueves 1 de octubre

La Semana 4 de la NFL arranca con la visita de Steelers a Browns, el jueves 1 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Steelers vs Browns

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Jueves 1 de octubre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: FOX One

NFL Semana 4: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 4 de octubre

La actividad de la Semana 4 de la NFL continúa el domingo 4 de octubre con 14 partidos a través de FOX One, Canal 9 y NFL Game Pass.

Colts vs Commanders

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 07:30 horas
  • Canal: ESPN y Disney+

Titans vs Ravens

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Patriots vs Bills

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Jets vs Bears

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Jaguars vs Bengals

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Cowboys vs Texans

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: Canal 9

Cardinals vs Giants

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Rams vs Eagles

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Packers vs Buccaners

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Dolphins vs Vikings

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 14:05 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Chiefs vs Raiders

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: FOX One

Chargers vs Seahawks

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: FOX One

Broncos vs 49ers

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: Canal 9

Lions vs Panthers

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
  • Horario: 18:20 horas
  • Canal: ESPN y Disney

NFL Semana 4: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 5 de octubre

El Monday Night de la NFL de la Semana 4 enfrenta a Falcons vs Saints el 5 de octubre a las 18:15 en ESPN y Disney.

Falcons vs Saints

  • Semana 4 de la NFL
  • Fecha: Lunes 5 de octubre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: ESPN y Disney