La Semana 4 de la NFL inicia este jueves 1 de octubre y termina el lunes 5 de octubre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, Netflix, FOX, ESPN y Disney.
Jueves 1 de octubre
- Steelers vs Browns | 18:15 horas
Domingo 4 de octubre
- Colts vs Commanders | 07:30 horas
- Titans vs Ravens | 11:00 horas
- Patriots vs Bills | 11:00 horas
- Jets vs Bears | 11:00 horas
- Jaguars vs Bengals | 11:00 horas
- Cowboys vs Texans | 11:00 horas
- Cardinals vs Giants | 11:00 horas
- Rams vs Eagles | 11:00 horas
- Packers vs Buccaners | 11:00 horas
- Dolphins vs Vikings | 14:05 horas
- Chiefs vs Raiders | 14:25 horas
- Chargers vs Seahawks | 14:25 horas
- Broncos vs 49ers | 14:25 horas
- Lions vs Panthers | 18:20 horas
Lunes 5 de octubre
- Eagles vs Bears | 18:15 horas
NFL Semana 4: Horario y dónde ver el inicio el jueves 1 de octubre
La Semana 4 de la NFL arranca con la visita de Steelers a Browns, el jueves 1 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.
Steelers vs Browns
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Jueves 1 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 4: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 4 de octubre
La actividad de la Semana 4 de la NFL continúa el domingo 4 de octubre con 14 partidos a través de FOX One, Canal 9 y NFL Game Pass.
Colts vs Commanders
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 07:30 horas
- Canal: ESPN y Disney+
Titans vs Ravens
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Patriots vs Bills
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Jets vs Bears
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Jaguars vs Bengals
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Cowboys vs Texans
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: Canal 9
Cardinals vs Giants
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Rams vs Eagles
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Packers vs Buccaners
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Dolphins vs Vikings
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 14:05 horas
- Canal: NFL Game Pass
Chiefs vs Raiders
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
Chargers vs Seahawks
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
Broncos vs 49ers
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: Canal 9
Lions vs Panthers
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 18:20 horas
- Canal: ESPN y Disney
NFL Semana 4: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 5 de octubre
El Monday Night de la NFL de la Semana 4 enfrenta a Falcons vs Saints el 5 de octubre a las 18:15 en ESPN y Disney.
Falcons vs Saints
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Lunes 5 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: ESPN y Disney