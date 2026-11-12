La Semana 10 de la NFL inicia este jueves 12 de noviembre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.
Jueves 12 de octubre
- Washington Commanders vs New York Giants | 19:15 hrs
Domingo 15 de noviembre
- New England Patriots vs Detroit Lions | 08:30 hrs
- Kansas City Chiefs vs Atlanta Falcons | 12 horas
- Houston Texans vs Cleveland Browns | 12 horas
- Minnesota Vikings vs Green Bay Packers | 12 horas
- Miami Dolphins en Indianapolis Colts | 12 horas
- Carolina Panthers vs New Orleans Saints | 12 horas
- Buffalo Bills vs New York Jets | 12 horas
- Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans | 12 horas
- Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals | 15:05 hrs
- Seattle Seahawks vs Las Vegas Raiders | 15:05 hrs
- San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys | 15:25 hrs
- Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals | 19:20 hrs
NFL Semana 10: Horario y dónde ver el inicio el jueves 29 de octubre
La Semana 10 de la NFL arranca con el partido Washington Commanders vs New York Giants, el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 19:15 horas por FOX One.
Washington Commanders vs New York Giants
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Jueves 12 de noviembre de 2026
- Horario: 19:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 10: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 1 de noviembre
La actividad de la Semana 10 de la NFL continúa el domingo 15 de noviembre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 9, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.
New England Patriots vs Detroit Lions
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 08:30 horas
- Canal: ESPN y Disney+
Kansas City Chiefs vs Atlanta Falcons
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: Canal 9
Houston Texans vs Cleveland Browns
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Minnesota Vikings vs Green Bay Packers
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Miami Dolphins en Indianapolis Colts
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Carolina Panthers vs New Orleans Saints
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Buffalo Bills vs New York Jets
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 15:05 horas
- Canal: FOX One
Seattle Seahawks vs Las Vegas Raiders
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 15:05 horas
- Canal: FOX One
San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: Canal 9
Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 19:20 horas
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 10: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 16 de noviembre
El Monday Night de la NFL de la Semana 10 enfrenta a Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens el 12 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.
Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 19:15 horas
- Canal: ESPN y Disney+