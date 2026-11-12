La Semana 10 de la NFL inicia este jueves 12 de noviembre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.

Jueves 12 de octubre

Washington Commanders vs New York Giants | 19:15 hrs

Domingo 15 de noviembre

New England Patriots vs Detroit Lions | 08:30 hrs

Kansas City Chiefs vs Atlanta Falcons | 12 horas

Houston Texans vs Cleveland Browns | 12 horas

Minnesota Vikings vs Green Bay Packers | 12 horas

Miami Dolphins en Indianapolis Colts | 12 horas

Carolina Panthers vs New Orleans Saints | 12 horas

Buffalo Bills vs New York Jets | 12 horas

Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans | 12 horas

Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals | 15:05 hrs

Seattle Seahawks vs Las Vegas Raiders | 15:05 hrs

San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys | 15:25 hrs

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals | 19:20 hrs

Partidos de la Semana 10 de la NFL (@nflmx)

NFL Semana 10: Horario y dónde ver el inicio el jueves 29 de octubre

La Semana 10 de la NFL arranca con el partido Washington Commanders vs New York Giants, el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 19:15 horas por FOX One.

Washington Commanders vs New York Giants

Semana 10 de la NFL

Fecha: Jueves 12 de noviembre de 2026

Horario: 19:15 horas

Canal: FOX One

NFL Semana 10: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 1 de noviembre

La actividad de la Semana 10 de la NFL continúa el domingo 15 de noviembre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 9, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

New England Patriots vs Detroit Lions

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 08:30 horas

Canal: ESPN y Disney+

Kansas City Chiefs vs Atlanta Falcons

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: Canal 9

Houston Texans vs Cleveland Browns

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Minnesota Vikings vs Green Bay Packers

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

Miami Dolphins en Indianapolis Colts

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Carolina Panthers vs New Orleans Saints

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Buffalo Bills vs New York Jets

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 15:05 horas

Canal: FOX One

Seattle Seahawks vs Las Vegas Raiders

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 15:05 horas

Canal: FOX One

San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: Canal 9

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 19:20 horas

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 10: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 16 de noviembre

El Monday Night de la NFL de la Semana 10 enfrenta a Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens el 12 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.

Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens