La Semana 9 de la NFL inicia este jueves 5 de noviembre y termina el lunes 9 de noviembre. En total, 15 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.

Jueves 5 de noviembre

Ravens vs Jaguars | 19:15 hrs

Domingo 8 de noviembre

Falcons vs Bengals | 08:30 hrs

Saints vs Browns | 12:00 hrs

Chiefs vs Jets | 12:00 hrs

Panthers vs Broncos | 12:00 hrs

Colts vs Cowboys | 12:00 hrs

Eagles vs Giants | 12:00 hrs

Commanders vs Rams | 12:00 hrs

Dolphins vs Lions | 12:00 hrs

Chargers vs Texans | 15:05 hrs

Sheahawks vs Cardinals | 15:25 hrs

49 ers vs Raiders | 15:25 hrs

Patriots vs Packers | 15:25 hrs

Bears vs Buccaneers | 19:20 hrs

Lunes 9 de noviembre

Vikings vs Bills | 19:15 hrs

Semana 9 de la NFL. (@nflmx)

NFL Semana 9: Horario y dónde ver el inicio el jueves 5 de noviembre

La Semana 9 de la NFL arranca con la visita de Jaguars a Ravens, el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 19:15 horas por FOX One.

Jaguars a Ravens

Semana 9 de la NFL

Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026

Horario: 19:15 horas

Canal: FOX One

NFL Semana 9: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 8 de noviembre

La actividad de la Semana 9 de la NFL continúa el domingo 8 de noviembre con 13 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Falcons vs Bengals

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 08:30 horas

Canal: ESPN y Disney+

Saints vs Browns

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Chiefs vs Jets

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

Panthers vs Broncos

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs New York Jets

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Colts vs Cowboys

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

Eagle vs Giants

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Commanders vs Rams

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: 9

Dolphins vs Lions

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Chargers vs Texans

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 15:05 horas

Canal: NFL Game Pass

Seahawks vs Cardinals

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: FOX One

49 ers vs Raiders

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: Fox One

Patriots vs Packers

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: 5

Bears vs Buccaneers

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 19:20 horas

Canal: ESPN y Disney+

Vikings vs Bills

Semana 9 de la NFL

Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2026

Horario: 19:15 horas

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 9: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 9 de noviembre

El Monday Night de la NFL de la Semana 9 enfrenta a Vikings vs Bills el 9 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.

Vikings vs Bills