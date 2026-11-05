La Semana 9 de la NFL inicia este jueves 5 de noviembre y termina el lunes 9 de noviembre. En total, 15 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.
Jueves 5 de noviembre
- Ravens vs Jaguars | 19:15 hrs
Domingo 8 de noviembre
- Falcons vs Bengals | 08:30 hrs
- Saints vs Browns | 12:00 hrs
- Chiefs vs Jets | 12:00 hrs
- Panthers vs Broncos | 12:00 hrs
- Colts vs Cowboys | 12:00 hrs
- Eagles vs Giants | 12:00 hrs
- Commanders vs Rams | 12:00 hrs
- Dolphins vs Lions | 12:00 hrs
- Chargers vs Texans | 15:05 hrs
- Sheahawks vs Cardinals | 15:25 hrs
- 49 ers vs Raiders | 15:25 hrs
- Patriots vs Packers | 15:25 hrs
- Bears vs Buccaneers | 19:20 hrs
Lunes 9 de noviembre
- Vikings vs Bills | 19:15 hrs
NFL Semana 9: Horario y dónde ver el inicio el jueves 5 de noviembre
La Semana 9 de la NFL arranca con la visita de Jaguars a Ravens, el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 19:15 horas por FOX One.
Jaguars a Ravens
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 19:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 9: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 8 de noviembre
La actividad de la Semana 9 de la NFL continúa el domingo 8 de noviembre con 13 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.
Falcons vs Bengals
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 08:30 horas
- Canal: ESPN y Disney+
Saints vs Browns
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Chiefs vs Jets
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Panthers vs Broncos
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Las Vegas Raiders vs New York Jets
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Colts vs Cowboys
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Eagle vs Giants
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Commanders vs Rams
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: 9
Dolphins vs Lions
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Chargers vs Texans
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 15:05 horas
- Canal: NFL Game Pass
Seahawks vs Cardinals
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: FOX One
49 ers vs Raiders
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: Fox One
Patriots vs Packers
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: 5
Bears vs Buccaneers
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 19:20 horas
- Canal: ESPN y Disney+
Vikings vs Bills
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2026
- Horario: 19:15 horas
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 9: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 9 de noviembre
El Monday Night de la NFL de la Semana 9 enfrenta a Vikings vs Bills el 9 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.
Vikings vs Bills
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2026
- Horario: 19:15 horas
- Canal: ESPN y Disney+