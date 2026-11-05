La Semana 9 de la NFL inicia este jueves 5 de noviembre y termina el lunes 9 de noviembre. En total, 15 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.

Jueves 5 de noviembre

  • Ravens vs Jaguars | 19:15 hrs

Domingo 8 de noviembre

  • Falcons vs Bengals | 08:30 hrs
  • Saints vs Browns | 12:00 hrs
  • Chiefs vs Jets | 12:00 hrs
  • Panthers vs Broncos | 12:00 hrs
  • Colts vs Cowboys | 12:00 hrs
  • Eagles vs Giants | 12:00 hrs
  • Commanders vs Rams | 12:00 hrs
  • Dolphins vs Lions | 12:00 hrs
  • Chargers vs Texans | 15:05 hrs
  • Sheahawks vs Cardinals | 15:25 hrs
  • 49 ers vs Raiders | 15:25 hrs
  • Patriots vs Packers | 15:25 hrs
  • Bears vs Buccaneers | 19:20 hrs

Lunes 9 de noviembre

  • Vikings vs Bills | 19:15 hrs
Semana 9 de la NFL.
Semana 9 de la NFL. (@nflmx)

NFL Semana 9: Horario y dónde ver el inicio el jueves 5 de noviembre

La Semana 9 de la NFL arranca con la visita de Jaguars a Ravens, el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 19:15 horas por FOX One.

Jaguars a Ravens

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
  • Horario: 19:15 horas
  • Canal: FOX One

NFL Semana 9: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 8 de noviembre

La actividad de la Semana 9 de la NFL continúa el domingo 8 de noviembre con 13 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Falcons vs Bengals

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 08:30 horas
  • Canal: ESPN y Disney+

Saints vs Browns

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Chiefs vs Jets

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: FOX One

Panthers vs Broncos

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs New York Jets

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Colts vs Cowboys

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: FOX One

Eagle vs Giants

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Commanders vs Rams

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: 9

Dolphins vs Lions

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Chargers vs Texans

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 15:05 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Seahawks vs Cardinals

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 15:25 horas
  • Canal: FOX One

49 ers vs Raiders

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 15:25 horas
  • Canal: Fox One

Patriots vs Packers

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 15:25 horas
  • Canal: 5

Bears vs Buccaneers

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 19:20 horas
  • Canal: ESPN y Disney+

Vikings vs Bills

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2026
  • Horario: 19:15 horas
  • Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 9: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 9 de noviembre

El Monday Night de la NFL de la Semana 9 enfrenta a Vikings vs Bills el 9 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.

Vikings vs Bills

  • Semana 9 de la NFL
  • Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2026
  • Horario: 19:15 horas
  • Canal: ESPN y Disney+