México está cada vez más cerca de convertirse en anfitrión de la Copa Mundial Femenil de 2031.

La FIFA aprobó técnicamente la candidatura conjunta presentada por México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, después de que el proyecto obtuviera una calificación de 4.4 sobre 5 en el proceso de evaluación del organismo internacional.

El informe fue publicado este miércoles 11 de noviembre y confirmó que la propuesta de los cuatro países de Concacaf superó los requisitos mínimos de organización, por lo que podrá avanzar a la etapa definitiva de elección.

¿Qué evaluó la FIFA para aprobar la candidatura?

La FIFA realizó inspecciones y analizó diferentes aspectos de la propuesta, entre ellos infraestructura deportiva, servicios, condiciones comerciales, sostenibilidad y derechos humanos.

En su informe, la FIFA confirmó que la candidatura conjunta obtuvo una puntuación general ponderada de 4.4 sobre 5 y determinó que cumple las condiciones para ser considerada por el Consejo y el Congreso.

FIFA aprueba candidatura conjunta de México para el Mundial Femenil 2031. (quinto partido )

¿Qué estadios de México podrían recibir el Mundial Femenil 2031?

La propuesta contempla 20 estadios distribuidos en 20 ciudades de los cuatro países participantes. En territorio mexicano aparecen cuatro sedes:

Ciudad de México: Estadio Banorte

Guadalajara: Estadio Akron

Monterrey: Gigante de Acero

Torreón: Estadio TSM Corona

Estas instalaciones formarían parte de la infraestructura propuesta para recibir los encuentros del torneo.