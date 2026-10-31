Necaxa vs Santos se encuentran en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-0 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Necaxa 0-0 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> Necaxa 0-0 Santos</b>

Necaxa vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Santos, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Necaxa

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lourdes de León

Mediocampistas: Mariana Ramos, Mariana De La Torre, Alejandra Guerrero y Saira López

Delanteras: Trinidad Quiroz y Allison Veloz

Necaxa busca darle una alegría a su afición (Alex Avalos / MEXSPORT)

Santos

Portera: Kathya Mendoza

Defensas: Carol Soto, Laveni Vaka, Karla Rodríguez, Sasha Pickard y Gineva López

Mediocampistas: Doménica Rodríguez, Ariatna Dorantes e Ivonne González

Delanteras: Nayeli Díaz y Samantha Calvillo

Necaxa vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

Necaxa vs Santos se miden a partir de las 21:10 horas el sábado 31 de octubre en la cancha del Estadio Victoria.

El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.