Necaxa vs Santos se encuentran en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-0 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Necaxa 0-0 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> Necaxa 0-0 Santos</b>
Necaxa vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Santos, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Necaxa vs Santos: Fecha y horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Necaxa
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lourdes de León
- Mediocampistas: Mariana Ramos, Mariana De La Torre, Alejandra Guerrero y Saira López
- Delanteras: Trinidad Quiroz y Allison Veloz
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Carol Soto, Laveni Vaka, Karla Rodríguez, Sasha Pickard y Gineva López
- Mediocampistas: Doménica Rodríguez, Ariatna Dorantes e Ivonne González
- Delanteras: Nayeli Díaz y Samantha Calvillo
Necaxa vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA
Necaxa vs Santos se miden a partir de las 21:10 horas el sábado 31 de octubre en la cancha del Estadio Victoria.
El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Necaxa vs Santos
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One y Tubi