Levante vs Atlético de Madrid abren la actividad sabatina de la Jornada 11 de LaLiga: sábado 31 de octubre, 07:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Levante vs Atlético de Madrid es el primero de cuatro encuentros de este 31 de octubre como parte de la Jornada 11 de LaLiga.

Partido: Levante vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 11

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026

Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de Valencia

Transmisión: SKY Sports

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Levante vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 31 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de LaLiga con el partido Levante vs Atlético de Madrid.

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A las 07:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Levante vs Atlético de Madrid, partido en el que los colchoneros buscan acercarse a la cima de LaLiga.

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La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Levante vs Atlético de Madrid en la Jornada 11 de LaLiga.