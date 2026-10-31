Necaxa vs Santos se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 31 de octubre a las 21:10 horas, por FOX One y Tubi.
- Partido: Necaxa vs Santos
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One y Tubi
Necaxa vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 31 de octubre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido Necaxa vs Santos.
Necaxa vs Santos: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Necaxa vs Santos de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Necaxa vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El partido Necaxa vs Santos podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: Necaxa vs Santos
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One y Tubi