Necaxa vs Atlante será el partido con el que terminará la sequía de futbol de Liga MX. El partido se juega el jueves 16 de julio a las 19 horas por FOX One.

Atlante regresa en este partido a la Liga MX tras una larga ausencia del máximo circuito del futbol mexicano.

Partido: Necaxa vs Atlante

Fase: Jornada 1

Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX

Fecha: Jueves 16 de julio de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX One

Necaxa vs Atlante: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

Necaxa vs Atlante tendrá como sede el Estadio Victoria y el encuentro se llevará a cabo el jueves 16 de julio a las 19 horas.

Necaxa vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX?

El Necaxa vs Atlante será transmitido por FOX One.

Partido: Necaxa vs Atlante

Fase: Jornada 1

Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX

Fecha: Jueves 16 de julio de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Necaxa y Atlante al partido de la Jornada 1de la Liga MX?

Necaxa y Atlante solían protagonizar un clásico histórico en el futbol mexicano, mismo que revivirá en la Jornada 1 del Apertura 2026.

Necaxa ha deambulado en la medianía del futbol mexicano desde hace muchos años, mientras que Atlanta descendió en la Liga MX y no llegó por ascenso a la Primera División del futbol mexicano.

Sin embargo, ambos clubes no se han reforzado de gran manera para competir por los primeros lugares del Apertura 2026.

Con el Atlante, Miguel Herrera regresa a dirigir al futbol mexicano tras entrenar a la selección de Costa Rica.