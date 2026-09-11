Brian Gutiérrez protagonizó un incidente menor al salir de las instalaciones de Chivas en Verde Valle, luego de que la camioneta en la que viajaba chocara con una barrera metálica durante una maniobra de salida.

El momento fue captado en video por aficionados que se encontraban en el lugar y rápidamente se difundió en redes sociales.

A pesar del percance ocurrido el 10 de septiembre de 2026, no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración.

El futbolista, además, se tomó tiempo para atender a seguidores que aguardaban afuera de Chivas.

No se pasen, Brian Gutiérrez chocó su troca y todas se rieron 😂 pic.twitter.com/UiY4qoT3KX — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) September 10, 2026

Brian Gutiérrez choca su camioneta al salir de Verde Valle

Mientras iba a bordo de su Ford Bronco, camioneta valuada en más de un millón de pesos, Brian Gutiérrez tuvo un ligero percance.

Al momento de dar vuelta para salir de Verde Valle, el vehículo se raspó con una barrera de contención metálica.

Afortunadamente el jugador y sus acompañantes salieron ilesos.

Aunque el incidente llamó la tención de fans de Guadalajara que vieron cómo ocurrió todo e incluso hasta le hicieron movimientos con las manos para que se hiciera de reversa después del impacto.

Versiones en redes indican que Brian Gutiérrez no iba manejando su Ford Bronco al momento del choque, sino que se encontraba en el asiento del copiloto.

Brian Gutiérrez choca su camioneta de más de un millón de pesos (Especial)

Ahora bien, pese a chocar, el jugador se dio el tiempo para atender a sus seguidores que los esperaban en las afueras de las instalaciones de Chivas.

En la actualidad Brian Gutiérrez no vive su mejor momento en el equipo Guadalajara.

El mediocampista ha perdido protagonismo en el equipo de Gabriel Milito, por lo que algunos fans en redes “bromearon”, asegurando que chocar su camioneta no es más que la prueba de que no tiene buena suerte hoy en día.