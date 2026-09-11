Pumas vs León disputaron su juego pendiente de la Liga MX este jueves 10 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario.

La Liga MX vio rodar el balón, donde el Pumas vs León terminó en victoria para la escuadra de los universitarios.

Marcador: Pumas 3-1 León.

Pumas vs León: así fue el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

En el partido Pumas vs León de la Jornada 7 de la Liga MX, ambas escuadras protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria local con marcador de 3-1.

Una victoria de Pumas sobre León, que los acerca a los primeros puestos de la Liga MX para intentar clasificar dentro de los primeros 8 lugares.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 7 Pumas vs León:

Minuto 45: Gol de Juninho (Pumas)

Minuto 53: Gol de José Alfonso Alvarado (León)

Minuto 70: Gol de Robert Morales (Pumas)

Minuto 87: Gol de Pedro Vite (Pumas)

¿Contra quién vuelven a jugar Pumas y León en la Liga MX?

Pumas visitará a Chivas en la Jornada 8 de la Liga MX.

León por su parte, enfrentará a San Luis con el objetivo de buscar los tres puntos.