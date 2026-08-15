Atlas vs Tigres se miden en la Jornada 4 de la Liga MX. Sábado 15 de agosto a las 21:10 horas por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.
- Partido: Atlas vs Tigres
- Fase: Jornada 4 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX
Atlas vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX?
El sábado 15 de agosto de 2026 inicia la Jornada 4 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Atlas vs Tigres.
Atlas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX?
El partido Atlas vs Tigres iniciará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.
- Partido: Atlas vs Tigres
- Fase: Jornada 4 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX
¿Cómo van Atlas y Tigres en la Liga MX?
Atlas suma seis puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es noveno lugar de la competencia.
Por su parte, Tigres tiene apenas un punto y no ha designado entrenador oficial tras la salida de Guido Pizarro.