Atlas vs Tigres se miden en la Jornada 4 de la Liga MX. Sábado 15 de agosto a las 21:10 horas por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.

Partido: Atlas vs Tigres

Fase: Jornada 4 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX

Atlas ha tenido un buen inicio de torneo (ATLAS FC)

Atlas vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX?

El sábado 15 de agosto de 2026 inicia la Jornada 4 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Atlas vs Tigres.

Atlas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX?

El partido Atlas vs Tigres iniciará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.

Partido: Atlas vs Tigres

Fase: Jornada 4 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX

Tigres ha tenido un inicio complicado en la Liga MX (Rob Gray / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

¿Cómo van Atlas y Tigres en la Liga MX?

Atlas suma seis puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es noveno lugar de la competencia.

Por su parte, Tigres tiene apenas un punto y no ha designado entrenador oficial tras la salida de Guido Pizarro.