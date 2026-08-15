América vs San Luis cierran la actividad dominical en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, este 16 de agosto a 17 horas. Transmite ViX.

Partido: América vs San Luis

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, ViX , TUDN y YouTube

América vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El domingo 16 de agosto de 2026 continúa la Jornada 4 de la Liga MX con el América vs San Luis.

América vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

La Jornada 4 de la Liga MX continúa con el América vs San Luis en punto de las 17 horas.

América vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El partido América vs San Luis podrá verse a través de la señal de ViX.

Partido: América vs San Luis

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, ViX , TUDN y YouTube

América es favorito para derrotar a San Luis en la Jornada 4 (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cómo llegan América y San Luis a la Jornada 4 de la Liga MX?

América y San Luis han tenido un inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX muy distinto, con las Águilas en la cima de la clasificación general.

Antes de jugar la Leagues Cup 2026, América derrotó 3-0 a Santos en la Jornada 3 para llegar a seis unidades, mientras que San Luis empató sin goles con Tijuana y suma 2 unidades.