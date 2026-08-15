Rayados vs FC Juárez continúan con la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 15 de agosto a 19:10 horas. Transmiten Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.

Partido: Rayados vs FC Juárez

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX , TUDN y YouTube

Rayados busca su tercera victoria en el Apertura 2026 (mexsport / MEXSPORT)

Rayados vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX?

El sábado 15 de agosto de 2026 continúa la Jornada 4 de la Liga MX con el Rayados vs FC Juárez, en punto de las 19:10 horas.

Rayados vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX?

El partido Rayados vs FC Juárez podrá verse a través de Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.

Partido: Rayados vs FC Juárez

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX , TUDN y YouTube

FC Juárez necesita sumar en la cancha de Rayados (Ali Arabpour / Ali Arabpour)

¿Cómo llegan Rayados y FC Juárez la Jornada 4 de la Liga MX?

Rayados y FC Juárez jugaron la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, y en cuanto a la Liga MX, llegan en distintas circunstancias.

Rayados derrotó 2-0 al Atlas como visitante en la Jornada 3 del Apertura 2026, mientras que FC Juárez fue goleado por Pumas y despidió a su técnico Pedro Caixinha.