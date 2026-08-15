Rayados vs FC Juárez continúan con la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 15 de agosto a 19:10 horas. Transmiten Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.
- Partido: Rayados vs FC Juárez
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, ViX , TUDN y YouTube
Rayados vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX?
El sábado 15 de agosto de 2026 continúa la Jornada 4 de la Liga MX con el Rayados vs FC Juárez, en punto de las 19:10 horas.
Rayados vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX?
El partido Rayados vs FC Juárez podrá verse a través de Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.
- Partido: Rayados vs FC Juárez
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, ViX , TUDN y YouTube
¿Cómo llegan Rayados y FC Juárez la Jornada 4 de la Liga MX?
Rayados y FC Juárez jugaron la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, y en cuanto a la Liga MX, llegan en distintas circunstancias.
Rayados derrotó 2-0 al Atlas como visitante en la Jornada 3 del Apertura 2026, mientras que FC Juárez fue goleado por Pumas y despidió a su técnico Pedro Caixinha.