Nashville vs León se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.
Nashville vs León: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Nashville vs León es victoria del club de la MLS 2-1, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Nashvile 2-1 León.
Nashville vs León: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Nashville vs León se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Nashville
- Portero: Joe Willis
- Defensas: Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios y Daniel Lovitz
- Mediocampistas: Patrick Yazbek, Sean Davis y Hany Mukhtar
- Delanteros: Alex Muyl, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg
León
- Portero:Julio González
- Defensas:Iván Moreno, Valentín Gauthier, Jhohan Romaña y Salvador Reyes
- Daniel Arcila, Rodrigo Echeverría, Gonzalo Nápoli y Edgar Guerra
- Delanteros: Ettson Ayón y Diber Cambindo
Nashville vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
Nashville vs León juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, el miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas por Apple TV.
- Partido: Nashville vs León
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Apple TV