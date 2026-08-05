Nashville vs León se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.

Nashville vs León: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Nashville vs León es victoria del club de la MLS 2-1, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Nashvile 2-1 León.

Nashville vs León: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Nashville vs León se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Nashville

Portero: Joe Willis

Defensas: Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios y Daniel Lovitz

Mediocampistas: Patrick Yazbek, Sean Davis y Hany Mukhtar

Delanteros: Alex Muyl, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg

León

Portero:Julio González

Defensas:Iván Moreno, Valentín Gauthier, Jhohan Romaña y Salvador Reyes

Daniel Arcila, Rodrigo Echeverría, Gonzalo Nápoli y Edgar Guerra

Delanteros: Ettson Ayón y Diber Cambindo

Nashville vs León: Pronóstico y posibles alineaciones dle partido de la Leagues Cup 2026. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Nashville vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

Nashville vs León juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, el miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas por Apple TV.