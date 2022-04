Arjen Robben, histórico exfutbolista ha tenido la inquietud de dedicarse al atletismo, aunque no de manera profesional, pero sí al menos para correr un medio maratón y ahora un maratón completo.

El deportista terminó el maratón en Rotterdam, que está considerado además como uno de los circuitos más rápidos del planeta.

Arjen Robben, muy recordado por la afición mexicana, culminó su participación en dicha competencia de poco más de 42 kilómetros, en un tiempo de 3 horas con 13 minutos.

El ex jugador y seleccionado nacional cruzó la meta en el puesto mil 369.

Arjen Robben calificó la experiencia como “un infierno”

Arjen Robben no terminó del todo contento con su participación en este maratón. En declaraciones para NOS, el neerlandés destacó lo siguiente:

“Muy rápido me di cuenta que no era mi día. En un momento tuve que salir a caminar porque tenía calambres, después empezar otra vez. Luego de 30 kms ya no se disfruta, es un infierno”, expresó.

Robben, de 38 años, fue sub campeón del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la Selección de los Países Bajos perdió ante la Selección de España.

¿En qué equipos militó Arjen Robben?

Arjen Robben tiene en su cuenta el haber jugado para equipos top de Europa, pero también en uno de los más importantes de los Países Bajos y sin olvidar su entrañable Groningen, equipo que lo vio debutar y retirarse.

FC Groningen

PSV

Chelsea FC

Real Madrid CF

FC Bayern

Arjen Robben y el No Era Penal

Si mencionamos que Arjen Robben es más que recordado por la afición mexicana, es debido al No Era Penal.

Todo se remonta al Mundial de Brasil 2014 cuando el futbolista cayó al césped tras una polémica entrada de Rafa Márquez, que se terminó marcando como penal y que ayudó en el pase a la siguiente ronda de la selección europea.