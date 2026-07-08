La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que México está en análisis para albergar el Mundial de Clubes 2029, y la decisión final dependerá de los beneficios económicos, turísticos y deportivos que obtenga el país, según declaró durante su conferencia matutina.

La mandataria enfatizó este 8 de julio que el gobierno federal evaluará detalladamente la propuesta antes de confirmar la sede.

“Vamos a ver en qué condiciones, siempre tenemos que buscar las condiciones favorables para México, pero sería bueno para México en general peri hay que ver las condiciones” Claudia Sheinbaum

Se analiza el impacto económico y deportivo para México con el Mundial de Clubes 2029

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 8 de julio, se cuestionó si es que México levantaría la mano para ser sede del Mundial de Clubes 2029, a lo que la mandataría reveló que hay que buscar las condiciones siempre favorables para el país.

De confirmarse, el torneo del Mundial de Clubes 2029 representaría una gran vitrina internacional para el fútbol mexicano, atrayendo a los mejores clubes del mundo, miles de turistas y una derrama económica millonaria en estadios, hotelería y servicios.

Ante la posibilidad de albergar al Mundial de Clubes 2029, los fans ya especulan sobre la posibilidad de ver a equipos como Real Madrid, Manchester City o los grandes de la Liga MX en suelo nacional.

Y es que cabe resaltar que organizar un evento de esta magnitud como lo es el Mundial de Clubes 2029, impulsaría la infraestructura deportiva y generaría empleos temporales en múltiples estados. Sin embargo, también implicaría fuertes inversiones que deberán justificarse con un retorno claro para los mexicanos.

La declaración de Claudia Sheinbaum llega en un momento clave para el deporte nacional, que busca posicionarse como potencia en eventos FIFA tras la exitosa coorganización del Mundial 2026.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una confirmación oficial, pero las palabras de la presidenta abren la puerta a una posible candidatura fuerte de México para el Mundial de Clubes 2029, por lo que el gobierno continuará evaluando las condiciones para tomar la mejor decisión en beneficio del país.