A un mes de que inicie el Mundial 2026 en México, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó su interés en organizar el Mundial de Clubes 2029.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, anunció que en los próximos meses se presentará la candidatura ante la FIFA, con el objetivo de mantener a México como sede de eventos internacionales de gran magnitud.

México competiría directamente con Brasil, único rival en la contienda por albergar la segunda edición del nuevo formato del torneo.

¿Cuándo se presentará la candidatura de México en el Mundial de Clubes 2029?

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que la FMF está interesada en que México siga albergando eventos de alta magnitud, por lo que ahora quieren competir para tener el Mundial de Clubes 2029 en México.

Según Mikel Arriola, será en los próximos meses cuando la Federación Mexicana de Futbol presentaría la candidatura a la FIFA y vería todas las condiciones necesarias para recibir el honor de albergar el Mundial de Clubes 2029.

México levanta la mano para organizar el Mundial de Clubes 2029. (quinto partido)

Cabe mencionar que actualmente México será sede de la Copa del Mundo Femenil y el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

¿Contra quién competiría México la candidatura del Mundial de Clubes 2029?

Luego de que la primera edición del Mundial de Clubes fuera un éxito en Estados Unidos, el nuevo formato del Mundial de Clubes se alista para su segunda edición en 2029 y solo habría dos países interesados en ser sede.

Además de México, el otro país que está interesado en albergar el Mundial de Clubes 2029 es Brasil y se espera que ambas naciones compitan para convencer a la FIFA.