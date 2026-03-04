El Mundial de Clubes 2029 tendría a México como candidato para convertirse en la sede del evento, según lo dicho por Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol,

El directivo mexicano compartió que en la Femexfut preparan la postulación de cara al próximo Mundial de Clubes de 2029.

El Mundial 2026 sería una prueba para tener la sede el Mundial de Clubes 2029

México será uno de lo países anfitriones del Mundial 2026, torneo que serviría como una prueba ante la FIFA, para demostrar que puede ser la sede del Mundial de Clubes en su edición del 2029.

En ese sentido, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aceptó el interés para que México organice el próximo Mundial de Clubes 2029, en entrevista con el periodista David Faitelson.

“Todavía no está confirmado, a nosotros nos encantaría, el siguiente probablemente sea Brasil, es solo una posibilidad. México quisiera el 2029” Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol

En ese sentido, Mikel Arriola valoró la importancia de los torneos de clubes que juegan entra la Liga MX y la MLS, como la Leagues Cup, porque otorgan boletos para el Mundial de Clubes.

Otros candidatos para albergar el Mundial de Clubes 2029

El Mundial de Clubes 2029 tiene a fuertes candidatos para ser los anfitriones es Brasil, pero no es el único que se postularía.

Catar, Alemania y Australia serían otros candidatos a vencer para que México se quede con la sede del Mundial de Clubes 2029.

Los equipos de la Liga MX han sido invitados constantes en el Mundial de Clubes, pero hasta el momento no han logrado trascender hasta el campeonato.

Cruz Azul, campeón Concachampions (@TheChampions)

¿Qué equipos jugarán el Mundial de Clubes 2029?

El Mundial de Clubes 2029 ya tiene a sus primeros equipos clasificados, tras el cierre de las competiciones continentales correspondientes a la temporada 2024-2025.

Estos son los equipos clasificados para el Mundial de Clubes 2029: