Jesús Owono, portero ecuatoguineano de 25 años, atraviesa un momento complicado tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel, con quien chocó durante un partido de la Segunda División de España.

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026, durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en donde el impacto dejó al delantero Jesús de Miguel de 30 años inconsciente y obligó a suspender el partido.

Jesús Owono, portero del FC Andorra (@10wono / Instagram)

¿Quién es Jesús Owono, portero del FC Andorra?

Jesús Owono es un futbolista de Guinea Ecuatorial que se desempeña como portero, y al momento del incidente, defendía la portería del FC Andorra, equipo que compite en la Segunda División española.

Durante los últimos minutos del encuentro, Jesús Owono salió a disputar un balón aéreo y terminó golpeando con la rodilla a Jesús de Miguel; el guardameta recibió una tarjeta roja directa por la acción.

Jesús Owono, portero del FC Andorra (@10wono / Instagram)

Jesús Owono, afectado por la muerte de Jesús de Miguel

Tras el choque, Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue atendido por los servicios médicos antes de ser trasladado al hospital, donde ingresó en terapia intensiva.

Aunque inicialmente se informó que permanecía estable dentro de la gravedad, su estado neurológico empeoró y el CD Tenerife confirmó su muerte el martes 3 de noviembre.

De acuerdo con reportes de medios españoles, Jesús Owono quedó profundamente afectado por lo sucedido y tenía la intención de disculparse en privado con la familia del delantero.

Jesús Owono, portero del FC Andorra (@10wono / Instagram)

La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Jesús de Miguel.

El procedimiento quedó bajo supervisión judicial, pero su apertura no implica por sí misma que exista responsabilidad penal del portero, mientras tanto, el caso conmocionó al futbol español y dejó a ambos clubes de luto.