Toluca informó sobre la muerte de su exportero Pablo Jurado Serafin a los 22 años de edad, quien era guardameta de la institución desde las Fuerzas Básicas hasta el Clausura 2024.

Fue a través de sus redes sociales que el Toluca dio a conocer la noticia de su exportero Pablo Jurado Serafin.

“Quienes integramos al Deportivo Toluca lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos para sus familiares y amigos”, dijo el club de los Diablos Rojos.

¿Qué le pasó al ex portero del Toluca, Pablo Jurado Serafin?

El Toluca no dio a conocer información oficial sobre las causas de la muerte de Pablo Jurado Serafin, quien estuvo en la categoría Sub-23 hasta el verano de 2024, año en que salió de la institución escarlata.

La Liga MX también se sumó a la pena de amigos y familiares de Pablo Jurado Serafin con un mensaje en sus redes sociales, deseándoles pronta resignación.

Luto en el futbol: muere exportero del Toluca a los 22 años. (captura)

¿Quién era Pablo Jurado Serafin?

Pablo Jurado Serafín se unió a las fuerzas básicas de Toluca en el 2019, posteriormente, fue transferido al Club Valle de Bravo por un corto plazo.

Para el año 2020 volvió con Toluca para la categoría Sub-17, pasando el siguiente año a la siguiente categoría y en 2022 se incorporó a la Sub-20.

En 2023, llegó a la Sub-23 de los Diablos Rojos, pero en 2024 quedó libre, momento desde el cual ya no tuvo equipo registrado y no logró debutar en Primera División.