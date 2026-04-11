Tyson Fury regresó al boxeo con un triunfo, luego de una ausencia de 16 meses, y tras la victoria lanzó un reto a Anthony Joshua.

Victoria para Tyson Fury por decisión unánime en 12 rounds, sobre al ruso Arslanbek Makhmudov, este sábado 11 de abril en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Tyson Fury volvió con triunfo al boxeo (Bradley Collyer / AP)

¿Cuál fue el resultado de las tarjetas de los jueces que le dieron el triunfo a Tyson Fury?

Dos jueces vieron ganar a Tyson Fury en la pelea 120-108, mientras que el tercero dio 119-109 a favor del llamado “The Gypsy King”.

Tyson Fury dejó su marca en 35-2-1, con 24 nocauts, aunque lució algo lento después de tantos meses sin pelear.

Arslanbek Makhmudov puso sus números 21-3, con 19 KOs), mostrando que es un peleador fuerte, pero limitado técnicamente.

Tyson Fury reta a Anthony Joshua

Después del triunfo, Tyson Fury retó a Anthony Joshua, quien casualmente se encontraba en el Tottenham Hotspur Stadium.

Se trata de un reto para concretar la que podría ser la pelea más grande de la historia en Reino Unido, que lleva al menos una década cocinándose.

“Es momento de decirlo, Anthony es el próximo”, advirtió Tyson Fury, quien agradeció a los asistentes que fueron a ver su regreso al boxeo.

“Gracias por venir, fueron 16 meses de ausencia pero estamos de regreso”, presumió Fury desatando el griterío del respetable.

Anthony Joshua deja en el aire la pelea ante Tyson Fury

Anthony Joshua tomó el micrófono tras al reto y fue categórico: “Tyson estás buscando las nubes”.

Y agregó no tener problema en subirse al cuadrilátero con Fury, “pero ahora yo soy el jefe y dueño del cuadrilátero, tu trabajas para mí”, le advirtió.

Y selló so postura diciendo: “Pelearía mañana mismo, pero vamos a enviarle el contrato (a Tyson Fury) a ver si está de acuerdo”.