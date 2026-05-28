El medio británico Financial Times publicó un reporte en el que señalan una presunta falta de financiamiento a la Junta de Paz, organismo creado por Donald Trump.
En un mensaje de X, la Junta de Paz criticó el enfoque editorial de la publicación, acusando que trataron de generar dudas entre Estados Unidos y los socios del organismo.
De acuerdo con las fuentes que citó el medio británico, “no se ha depositado ni un solo dólar”.
This FT article tries desperately to sow doubt about the commitment of the US and partners to the Board of Peace. They cite just one of many funding mechanisms that to date has not been utilized by the donor community. They do, however, acknowledge that BoP is being funded… https://t.co/7wV69oVNGF— Board of Peace (@BoardOfPeace) May 27, 2026
Junta de Paz asegura que el organismo cuenta con respaldo de socios
En respuesta a la publicación, la Junta de Paz tuvo que aclarar todo respecto al financiamiento de la organización.
En un primer punto aseguraron que el fondo no solo sigue activo, sino que también cuenta con el respaldo de sus socios.
De acuerdo con un funcionario del organismo, fueron habilitadas múltiples opciones de pago desde la creación de la Junta de Paz.
Sin embargo, los países donantes habrían optado por otras opciones. Hasta el momento, las únicas contribuciones confirmadas son:
- Marruecos: con 20 millones de dólares
- Emiratos Árabes Unidos: con 100 millones de dólares
La Junta de Paz fue creada en enero de 2026 con el propósito de coordinar la reconstrucción de Gaza tras un conflicto armado que dejó una fuerte crisis humanitaria en la región.
El organismo cuenta con la participación de 27 países, siendo que cada uno prometió la suma de 7 mil millones de dólares.
Mientras que Donald Trump prometió 10 mil millones en fondos estadounidenses.