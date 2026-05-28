El medio británico Financial Times publicó un reporte en el que señalan una presunta falta de financiamiento a la Junta de Paz, organismo creado por Donald Trump.

En un mensaje de X, la Junta de Paz criticó el enfoque editorial de la publicación, acusando que trataron de generar dudas entre Estados Unidos y los socios del organismo.

De acuerdo con las fuentes que citó el medio británico, “no se ha depositado ni un solo dólar”.

Junta de Paz asegura que el organismo cuenta con respaldo de socios

En respuesta a la publicación, la Junta de Paz tuvo que aclarar todo respecto al financiamiento de la organización.

En un primer punto aseguraron que el fondo no solo sigue activo, sino que también cuenta con el respaldo de sus socios.

De acuerdo con un funcionario del organismo, fueron habilitadas múltiples opciones de pago desde la creación de la Junta de Paz.

Sin embargo, los países donantes habrían optado por otras opciones. Hasta el momento, las únicas contribuciones confirmadas son:

  • Marruecos: con 20 millones de dólares
  • Emiratos Árabes Unidos: con 100 millones de dólares

La Junta de Paz fue creada en enero de 2026 con el propósito de coordinar la reconstrucción de Gaza tras un conflicto armado que dejó una fuerte crisis humanitaria en la región.

El organismo cuenta con la participación de 27 países, siendo que cada uno prometió la suma de 7 mil millones de dólares.

Mientras que Donald Trump prometió 10 mil millones en fondos estadounidenses.

Se toma la primera foto oficial de la Junta de Paz para Gaza de Trump
Se toma la primera foto oficial de la Junta de Paz para Gaza de Trump (Eduardo Díaz / SDPnoticias )