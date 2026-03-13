Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista Raúl Jiménez, murió después de enfrentar un duro proceso contra el cáncer de páncreas.

Reportes periodísticos indican que los estragos de la citada enfermedad fueron la causa de la muerte del padre de Raúl Jiménez.

¿Cuándo y dónde murió el padre de Raúl Jiménez?

La muerte del padre de Raúl Jiménez habría ocurrido el miércoles 11 de marzo tras una batalla contra el cáncer de páncreas que sufría desde hace aproximadamente un año.

Tepeji del Río fue el lugar donde murió el padre de Raúl Jiménez, una figura muy presente en la vida del canterano del América.

¿Quién fue Raúl Jiménez Vega?

Raúl Jiménez Vega, de 62 años de edad, fue un apoyo fundamental en la carrera de su hijo Raúl Jiménez delantero que juega actualmente en el Fulham de la Premier League.

El padre de Raúl Jiménez siempre se mantuvo cerca a su hijo y participó activamente en su proceso de formación, acompañándolo en los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

Despedida de Raúl Jiménez de su padre (raulalonsojimenez9)

¿Qué dijo Raúl Jiménez sobre la muerte de su papá?

Raúl Jiménez compartió un mensaje en su cuenta de Instagram a través del cual se despidió públicamente de su padre, quien murió este 11 de marzo.

“Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud despedimos a mi papá Raúl Jiménez Vega” Raúl Jiménez, futbolista profesional

Raúl Jiménez agradeció las muestras de cariño recibidas tras la muerte de su padre, y al mismo tiempo, pidió privacidad “en momentos tan difíciles para nuestra familia”.

Hasta el momento se desconoce si Raúl Jiménez viajó a México para estar presente en el sepelio de su padre.