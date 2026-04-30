Rayadas empató ante Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final por 1-1, por lo que ambas escuadras buscarán ganar en la vuelta para llegar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
¿Cómo fue el empate de Rayadas y Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?
Así fueron los goles del empate de Rayadas y Cruz Azul:
- Minuto 16: Gol de Valeria Del Campo Gutierrez (Rayadas)
- Minuto 88: Gol de Uchenna Kanu (Cruz Azul)
Rayadas y Cruz Azul buscan avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil
Rayadas tendrá que esperar los otros resultados y ganar el juego de vuelta ante Cruz Azul para conocer a su próximo rival en las semifinales, en caso de avanzar.
¿Cuándo jugarán Rayadas y Cruz Azul la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?
Rayadas y Cruz Azul jugarán la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil el próximo sábado 2 de mayo de 2026.
El partido entre Rayadas y Cruz Azul se llevará a cabo a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.