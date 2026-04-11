Se informó el fallecimiento del actor John Nolan, a los 87 años de edad, reconocido por su trayectoria que incluye participaciones en las películas Batman de Christopher Nolan, pero, ¿de qué murió?

El actor alcanzó la fama internacional por su participación en Batman Begins y su secuela, The Dark Knight, dirigidas por su sobrino Christopher Nolan, en las cuales interpretó a Douglas Fredericks.

¿De qué murió John Nolan? Lo que se sabe del deceso del actor a sus 87 años

El medio Stratford-Upon-Avon-Herald informó que John Nolan murió a los 87 años, sin dar a conocer su causa, asimismo, no se había dado a conocer alguna posible enfermedad que pudieran derivar en su fallecimiento.

Igualmente, ni Christopher Nolan ni el resto de su familia han dado declaraciones por la muerte de John Nolan, por lo que no se tienen detalles de su deceso, como si habría tenido lugar este sábado 11 de abril.

John Nolan nació el Londres el 22 de mayo de 1938 y a lo largo de su trayectoria participó en distintos escenarios teatrales, como Royal Shakespeare Company y National Theatre.

Posteriormente apareció en diversos proyectos de sus sobrinos, ya que también interpretó a John Greer en 28 episodios de la serie “Person of Interest” que fue creada por Jonathan Nolan.

Su último papel fue en la serie Dune: Prophecy, de HBO, como vocero del Alto Consejo.