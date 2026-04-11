El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Guerrero respaldó la decisión del gobierno para la cancelación del Acamoto 2026, destacando los riesgos que presenta este evento en Acapulco.

A través de un comunicado, el CCE de Guerrero detalló que, históricamente, el Acamoto ha causado daños materiales, inseguridad y una caída en la ocupación hotelera debido a actos vandálicos.

CCE Guerrero respalda cancelación de Acamoto 2026

De frente al término de las vacaciones de Semana Santa, el gobierno de Guerrero decidió cancelar el Acamoto 2026 tras varias peticiones del sector empresarial, quienes denunciaron que el evento afecta el turismo.

CCE Guerrero respalda cancelación de Acamoto 2026 (Acamoto 2026)

Reportes indican que en el Acamoto 2025 hubo más de 20 establecimientos vandalizados, pérdidas millonarias en tiendas de conveniencia y una caída del 18% en la ocupación hotelera por la violencia.

El CCE Guerrero aclaró que con la cancelación del evento no se busca un bloqueo comercial, sino la protección de la propiedad privada, así como garantizar el orden público ante actividades no autorizadas.

Ante la cancelación del Acamoto 2026, el gremio empresarial hizo un llamado a no asistir a actividades que no cuentan con los permisos y disfrutar a Acapulco en eventos formales que sí tienen autorización.

Cabe mencionar que el Acamoto 2026 estaba programado para celebrarse del 15 al 18 de mayo. Ediciones pasadas del han dejado en evidencia que el vento ocasiona accidentes en carreteras y vandalismo en sitio.

CCE Guerrero respalda cancelación de Acamoto 2026