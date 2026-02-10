Donovan Carrillo terminó en el lugar 23 del programa corto del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, con lo que avanzó a la final.

Donovan Carrillo superó un titubeo durante su rutina en el programa corto y logró clasificar a la final del patinaje artístico, que se realizará el viernes 13 de febrero a partir de las 12 horas, tiempo del centro de México.

A la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026 clasificaron 24 competidores, entre ellos Donovan Carrillo, y se volverán a encontrar en la fase decisiva de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Donovan Carrillo | patinaje artístico

Prueba: Programa corto patinaje artístico

Lugar de Donovan Carrillo: 23

¿Qué calificación tuvo Donovan Carrillo en el programa corto?

Donovan Carrillo sumó 75.56 puntos, en su participación en el programa corto del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Tras ese resultado, la espera para confirmar su clasificación a la final fue larga, pero Donovan Carrillo fue paciente y consiguió clasificar a la final del patinaje artístico en el lugar 23.

Donovan Carrillo clasificó a la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026 (Ashley Landis / AP)

Milán-Cortina 2026: ¿Cuándo y dónde ver a Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico?

Las plataformas ViX y Claro Sports transmitirán la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, con Donovan Carrillo como protagonista, el viernes 13 de febrero.

Evento: Donovan Carrillo en la Final

Disciplina: Patinaje artístico

Prueba: Programa Libre

Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026

Horario: 12 horas

Sede: Milán-Cortina 2026

Transmisión: ViX y Claro Sports

La segunda final de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Con 22 años, Donovan Carrillo disputó su primera final en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Al ritmo de las Perhaps, Sway, Maria y Bailar, Donovan Carrillo lució en sus patines, pero una leve caída mermó su resultado en la final.

Donovan Carrillo cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 con la mejor actuación de su carrera.

El patinador artístico mexicano batió también su récord personal en el programa libre para sumar un total de 218.13 para terminar 21 lugar de la general.