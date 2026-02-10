Regina Martínez debuta el jueves 12 de febrero a las 6 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX y Claro Sports.
Regina Martínez competirá en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí de fondo.
- Evento: Debut Regina Martínez
- Disciplina: Esquí de fondo
- Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026
- Horario: 6:00 horas
- Sede: Milán-Cortina 2026
- Transmisión: ViX y Claro Sports
El debut de Regina Martínez en los Juegos Olímpicos de Invierno
Cuando inicie su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, Regina Martínez se convertirá en la primera atleta mexicana en participar en la competencia de esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
¿Quién es Regina Martínez?
Regina Martínez es una esquiadora que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, luego de transformar su vida y profesión como médica por completo para dedicarse al deporte.
A pesar de que en la Ciudad de México, lugar donde reside, no hay nieve, Regina Martínez ha entrenado arduamente y logró clasificarse a la máxima justa deportiva de invierno, en la disciplina de esquí de fondo.