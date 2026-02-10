Regina Martínez debuta el jueves 12 de febrero a las 6 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX y Claro Sports.

Regina Martínez competirá en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí de fondo.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026

Evento: Debut Regina Martínez

Disciplina: Esquí de fondo

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Horario: 6:00 horas

Sede: Milán-Cortina 2026

Transmisión: ViX y Claro Sports

Día para ver a Regina Martínez en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Regina Martínez debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el jueves 12 de febrero, a las 6:00 horas, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Regina Martínez en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán el debut de la esquiadora Regina Martínez, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Regina Martínez, la mexicana esquiadora que participará en Milano-Cortina 2026 (doctor_regina/Instagram)

El debut de Regina Martínez en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cuando inicie su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, Regina Martínez se convertirá en la primera atleta mexicana en participar en la competencia de esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Regina Martínez, la mexicana esquiadora que participará en Milano-Cortina 2026 (doctor_regina/Instagram)

¿Quién es Regina Martínez?

Regina Martínez es una esquiadora que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, luego de transformar su vida y profesión como médica por completo para dedicarse al deporte.

A pesar de que en la Ciudad de México, lugar donde reside, no hay nieve, Regina Martínez ha entrenado arduamente y logró clasificarse a la máxima justa deportiva de invierno, en la disciplina de esquí de fondo.