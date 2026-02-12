Donovan Carrillo disputa la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. La cita es el viernes 13 de febrero a las 12 horas por ViX y Claro Sports.

Donovan Carrillo competirá en su segunda final de de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno, esta vez en Milán-Cortina 2026.

Donovan Carrillo en la Final patinaje artístico

Evento: Juegos Olímpicos de Invierno

Disciplina: Patinaje artístico

Prueba: Programa Libre

Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026

Horario: 12:00 horas

Sede: Milán-Cortina 2026

Transmisión: ViX y Claro Sports

Hora para ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo compite en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el viernes 13 de febrero.

Canal para ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026

Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026, con Donovan Carrillo como protagonista.

Donovan Carrillo, flag bearer of Mexico, walks during the Olympic opening ceremony at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 6, 2026. (AP Photo/Ben Curtis) (Ben Curtis / AP)

¿Cómo quedó Donovan Carrillo en el programa corto de Milán-Cortina 2026?

Donovan Carrillo clasificó a la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026, el martes 10 de febrero en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Donovan Carrillo sumó 75.56 puntos en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Al terminar en el lugar 23 del programa corto, Donovan Carrillo se metió a la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026.

FILE - Donovan Carrillo of Mexico competes during the men's short program at the Skate America figure skating event in Allen, Texas, Oct. 19, 2024. (AP Photo/Tony Gutierrez, File) (Tony Gutierrez / AP)

La segunda final de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo disputó su primera final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

El patinador artístico mexicano batió su récord personal en el programa libre para sumar un total de 218.13 y terminar 21 lugar de la general.