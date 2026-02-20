Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 terminan con la ceremonia de clausura el domingo 22 de febrero a las 13 horas, en ViX y Claro Sports.
Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
- Fase: Ceremonia de clausura
- Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Verona Olympic Arena
- Transmisión: ViX y Claro Sports
Fecha para ver la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
El domingo 22 de febrero será la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
Hora para ver la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
A las 13 horas, tiempo del centro de México, arrancará la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
Las plataformas ViX y Claro Sports transmitirán la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno: Alpes Franceses 2030.
Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
- Fase: Ceremonia de clausura
- Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Verona Olympic Arena
- Transmisión: ViX y Claro Sports
¿Qué se espera de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno?
La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 reunirá a atletas y espectadores para una celebración final del evento, combinando momentos protocolarios con presentaciones culturales de Italia.
- Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, dos pebeteros se apagarán simultáneamente en dos ciudades distintas (Milán y Cortina d’Ampezzo).
- La ceremonia también incluye la bajada de la bandera olímpica, seguido del traspaso oficial al próximo anfitrión.
¿Quiénes actuarán en la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026?
El cantautor italiano Achille Lauro, la actriz Benedetta Porcaroli y el DJ y productor Gabry Ponte son algunos de los artistas confirmados para participar en la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026 en la Verona Olympic Arena.