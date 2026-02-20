Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 terminan con la ceremonia de clausura el domingo 22 de febrero a las 13 horas, en ViX y Claro Sports.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Fase: Ceremonia de clausura

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Verona Olympic Arena

Transmisión: ViX y Claro Sports

¿Qué se espera de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno?

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 reunirá a atletas y espectadores para una celebración final del evento, combinando momentos protocolarios con presentaciones culturales de Italia.

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, dos pebeteros se apagarán simultáneamente en dos ciudades distintas (Milán y Cortina d’Ampezzo).

La ceremonia también incluye la bajada de la bandera olímpica, seguido del traspaso oficial al próximo anfitrión.

¿Quiénes actuarán en la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026?

El cantautor italiano Achille Lauro, la actriz Benedetta Porcaroli y el DJ y productor Gabry Ponte son algunos de los artistas confirmados para participar en la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026 en la Verona Olympic Arena.