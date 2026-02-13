Donovan Carrillo brilló en la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026, con una rutina digna de la mejor calificación en su temporada.

La aparición de Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 inició bajo los acordes de la canción “My Way”.

Las canciones de Elvis Presley que acompañaron la rutina de Donovan Carrillo fueron las siguientes:

My Way

Trouble

Jailhouse Rock

A Little Less Conversation

¡E X T R A O R D I N A R I O!🇲🇽⛸️@DonovanDCarr, con "My Way" de Elvis Presley, conquista la Milano Ice Skating Arena de Milano Cortina 2026 para ponerse primero de forma momentánea con 219.06 puntos... ¡ORGULLO NACIONAL!👏🤩 pic.twitter.com/DX1cPF04Yn — Claro Sports (@ClaroSports) February 13, 2026

Donovan Carrillo lució elegante en la final de Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo apareció segundo en la final de Milán-Cortina 2026, con un elegante traje en color negro se robó los aplausos de los presentes en la arena.

Las miradas estaban puestas en la rutina de Donovan Carrillo, quien en su segunda final de Juegos Olímpicos de Invierno lució relajado y confiado de su trabajo.

“My way” de Elvis Presly, seguido del “Rock de la cárcel”, acompañaron la rutina de Donovan Carrillo, quien terminó hincado besando el hielo.

Donovan Carrillo of Mexico competes during the men's free skate program in figure skating at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 13, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) (Francisco Seco / AP)

Rutina de Donovan Carrillo con dedicatoria especial

La participación de Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026 tuvo una dedicatoria especial para su familia.

El patinador mexicano compartió que su rutina estuvo dedicada a su abuela, quien siempre le pidió usar la canción “My way” en una competencia.

“Hace unos meses falleció uno de mis abuletios y me inspiró para usar a mi manera en la rutina con la canción My way”, comentó Carrillo.

Después, solo fue esperar su posición final en la competencia, pero Donovan Carrillo ya había ganado el reconocimiento total.



