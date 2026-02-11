Sarah Schleper debuta el jueves 12 de febrero a las 4:30 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX y Claro Sports.

Sarah Schleper competirá en su séptima participación olímpica, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí alpino.

Evento: Debut Sarah Schleper

Disciplina: Esquí alpino

Prueba: Centro de Esquí Alpino Tozane

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Horario: 4:30 horas

Sede: Milán-Cortina 2026

Transmisión: ViX y Claro Sports

Hora para ver a Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Sarah Schleper debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el jueves 12 de febrero, a las 4:30 horas, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán el debut de Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Evento: Debut Sarah Schleper

Disciplina: Esquí alpino

Prueba: Centro de Esquí Alpino Tozane

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Horario: 4:30 horas

Sede: Milán-Cortina 2026

Transmisión: ViX y Claro Sports

Sarah Schleper, esquiadora mexicana. (especial)

¿Cuándo vuelve a participar Sarah Schleper en Milán-Cortina 2026?

Sarah Schleper volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el domingo 15 de febrero en punto de las 3 horas, tiempo del centro de México.

El Slalom gigante femenil será la siguiente participación de Sarah Schleper en Milán-Cortina 2026.

Posteriormente, Sarah Schleper participará en el Slalom femenil el miércoles 18 de febrero.