Sarah Schleper debuta el jueves 12 de febrero a las 4:30 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX y Claro Sports.
Sarah Schleper competirá en su séptima participación olímpica, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí alpino.
- Evento: Debut Sarah Schleper
- Disciplina: Esquí alpino
- Prueba: Centro de Esquí Alpino Tozane
- Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026
- Horario: 4:30 horas
- Sede: Milán-Cortina 2026
- Transmisión: ViX y Claro Sports
Hora para ver a Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Sarah Schleper debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el jueves 12 de febrero, a las 4:30 horas, tiempo del centro de México.
Canal para ver a Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán el debut de Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
¿Cuándo vuelve a participar Sarah Schleper en Milán-Cortina 2026?
Sarah Schleper volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el domingo 15 de febrero en punto de las 3 horas, tiempo del centro de México.
El Slalom gigante femenil será la siguiente participación de Sarah Schleper en Milán-Cortina 2026.
Posteriormente, Sarah Schleper participará en el Slalom femenil el miércoles 18 de febrero.