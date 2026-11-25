Miguel Herrera no descartó la posibilidad de dirigir al Toluca ante la salida de Antonio Mohamed, pero aclaró que está feliz como entrenador del Atlante.

Este martes, Antonio Mohamed reveló que dejará la dirección técnica del Deportivo Toluca al terminar sus participación en la Liguilla del Apertura 2026 que inicia este miércoles 25 de noviembre.

Miguel Herrera tiene contrato con el Atlante (Pablo Martínez)

¿Qué dijo Miguel Herrera acerca de dirigir al Toluca?

Miguel Herrera fue cuestionado acerca de la posibilidad de llegar a los Diablos Rojos en el próximo torneo de Clausura 2027, y tras aclarar que está contento en el Atlante, dijo que no puede descartar al Toluca.

En declaraciones difundidas por Claro Sports, El Piojo señaló que tiene contrato vigente con el Atlante, pero le abrió la puerta a ser entrenador del Toluca.

Estoy feliz en el Atlante. Uno nunca puede descartar por completo un llamado de un equipo. A Toluca no le puedes descartar un llamado” Miguel Herrera, entrenador del Atlante

La situación de Miguel Herrera como entrenador del Atlante

Miguel Herrera dirigió al Atlante en su regreso a la Liga MX, y aunque se quedó fuera de la Liguilla del Apertura 2026, ya planea el siguiente torneo al frente de los Potros de Hierro.

En ese sentido, la prioridad de Miguel Herrera es dirigir al Atlante en el Clausura 2027 y buscar refuerzos en ataque para elevar el nivel competitivo del club.

En cuanto al anuncio de Antonio Mohamed, quien dejará la dirección técnica del Toluca. Miguel Herrera dijo que platicó personalmente con El Turco y calificó su partida como una pérdida importante para la Liga MX.