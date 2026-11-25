Shakhtar vs Fenerbahce se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 25 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.

Shakhtar vs Fenerbahce: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Shakhtar 1-0 Fenerbahce es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Shakhtar 1-0 Fenerbahce.

Shakhtar vs Fenerbahce: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Shakhtar vs Fenerbahce, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Shakhtar

Portero: Dmytro Riznyk

Defensas: Vinícius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko y Pedro Henrique

Mediocampistas: Yehor Nazaryna, Alisson Santana, Oleh Ocheretko, Marlon Gomes y Gleiker Mendoza

Delantero: Kauã Elias

Fenerbahce

Portero: Ederson Moraes

Defensas: Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké y Archie Brown

Mediocampistas: N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio y Kerem Aktürkoğlu

Delantero: Romelu Lukaku

Hora y canal del partido: Shakhtar vs Fenerbahce en la Champions League

La Champions League continúa con su Jornada 5 y el partido Shakhtar vs Fenerbahce es parte de ella. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.