Shakhtar vs Fenerbahce se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 25 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.
Shakhtar vs Fenerbahce: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Shakhtar 1-0 Fenerbahce es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Shakhtar 1-0 Fenerbahce.
Shakhtar vs Fenerbahce: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Shakhtar vs Fenerbahce, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Shakhtar
- Portero: Dmytro Riznyk
- Defensas: Vinícius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko y Pedro Henrique
- Mediocampistas: Yehor Nazaryna, Alisson Santana, Oleh Ocheretko, Marlon Gomes y Gleiker Mendoza
- Delantero: Kauã Elias
Fenerbahce
- Portero: Ederson Moraes
- Defensas: Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké y Archie Brown
- Mediocampistas: N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio y Kerem Aktürkoğlu
- Delantero: Romelu Lukaku
Hora y canal del partido: Shakhtar vs Fenerbahce en la Champions League
La Champions League continúa con su Jornada 5 y el partido Shakhtar vs Fenerbahce es parte de ella. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.
- Partido: Shakhtar vs Fenerbahce
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stamford Bridge
- Transmisión: FOX One