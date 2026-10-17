Chivas vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 12:06 horas por Prime Video.

Partido: Chivas vs Necaxa

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 12:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video

Chivas vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 18 de octubre de 2026 se juega la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Chivas vs Necaxa.

Chivas vs Necaxa: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 12: 06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Chivas vs Necaxa de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Chivas vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El partido Chivas vs Necaxa podrá verse a través de las señales de Prime Video.