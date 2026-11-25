Antonio Mohamed rompió en llanto durante una conferencia de prensa, al despedirse como Director Técnico de los Diablos Rojos del Toluca.

Lo anterior, luego de que el propio Toluca FC confirmara la salida de Antonio Mohamed luego de casi dos años de estar en el banquillo escarlata y la obtención de 6 títulos oficiales.

Antonio Mohamed agradece apoyo y respeto de los jugadores tras confirmarse su salida del Toluca

En conferencia, Antonio Mohamed explicó que prefirió hacer el anuncio de su salida antes de arrancar la participación del Toluca FC en la liguilla del Apertura 2026.

De acuerdo con el entrenador, esto para evitar rumores sobre su futuro y actuar con transparencia hacia la directiva y la afición de los Diablos Rojos.

Antonio Mohamed rompe en llanto al despedirse del Toluca (CAptura)

Durante su discurso, Mohamed ofreció un sincero agradecimiento a las autoridades de la directiva y al consejo del club por el respaldo brindado a sus decisiones durante dos años de trabajo.

De igual modo, expresó una gratitud especial hacia el plantel de jugadores, subrayando que llegó a la institución como un desconocido y se marcha habiéndose ganado el cariño y el respeto de todo el grupo.

A pesar de haber hecho oficial su partida, Mohamed enfatizó que la etapa con la escuadra aún tiene un capítulo trascendental por escribir en las próximas semanas.

Esto debido a que el equipo buscará mantener la ambición competitiva para alcanzar la gran final de la Liguilla, pese a la obtención de 6 títulos durante la era del entrenador.

Adicionalmente, el proyecto contempla participar en la Copa Intercontinental en Catar, con el objetivo de representar a México y posicionar al Toluca FC en el plano internacional de la mano de Mohamed.