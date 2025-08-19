David Faitelson de 56 años de edad, se intentó burlar del Escorpión Dorado por su pelea con Franco Escamilla, pero hubo reacción y no nada amistosa.

Con un “no fue de chillón” con José Ramón Fernández, fue la forma en que Escorpión Dorado de 44 años de edad, se burló de David Faitelson recordándole su suceso con Cuauhtémoc Blanco.

Escorpión Dorado se burla de David Faitelson y le recuerda el golpe de Cuauhtémoc Blanco y José Ramón Fernández

La pelea que el Escorpión Dorado tuvo con Franco Escamilla de 44 años de edad, en Supernova: Orígenes, provocó una burla de David Faitelson que no sorportó.

Y es que por medio de un tweet, David Faitelson se burló de un momento en la pelea de Escorpión Dorado y Franco Escamilla en el que el influencer se golpeó solo entre la soltadera de golpes.

“Te está buscando Nacho Beristain para patentar ese espectacular golpe… Je, je, je “. David Faitelson, periodista.

Sin embargo, David Faitelson quiso deducir la burla al Escorpión Dorado con un “no cualquiera se sube al ring. Mis respetos”, pero al influencer no le pareció.

Y es que respondiendo a la burla de David Faitelson, Escorpión Dorado le recordó su suceso con Cuauhtémoc Blanco y lo llorón que fue por años con José Ramón Fernández.

Tomando un golpe a la mandíbula que le dio a Franco Escamilla, Escorpión Dorado le dijo “mejor que patente este” para luego decirle que fue Cuauhtémoc Blanco al que se lo aprendió.

Esto para luego burlarse de las veces que David Faitelson estuvo de “chillón con José Ramón [Fernández]” los años que trabajaron juntos en TV Azteca y ESPN Deportes.

“Mejor que patente este que se lo aprendí al Cuauh [Cuauhtémoc Blanco] cuando te reventó el hocico, pero Franco [Escamilla] no fue de chillón con José Ramón”. Escorpión Dorado, influencer.

El hecho con el que Escorpión Dorado se burló de David Faitelson tras Supernova: Orígenes

Escorpión Dorado se defendió de una burla de David Faitelson por su pelea en Supernova: Orígenes, recordándole el golpe que recibió de Cuauhtémoc Blanco en 2003.

A pesar de que han pasado más de veinte años, a la historia del mundo deportivo ha pasado cuando Cuauhtémoc Blanco golpeó a David Faitelson por un supuesto error.

Y es que el América se encontraba terminando un partido con el Veracruz con una victoria, cuando Cuauhtémoc Blanco tras ‘picudearse’ con el arquero, se acercó y en medio de la riña buscaba darle un golpe, pero David Faitelson se le atravesó.

En ese momento, David Faitelson no era el comentarista reconocido que es ahora, pero muchos creen que tras el golpe ventilado en TV Azteca con video, el comentarista saltó a la fama.

Incluso, José Ramón Fernández sigue usando ese golpe a David Faitelson como burla, así como Escorpión Dorado la aplicó.