Roberto Zataráin Leal es el diputado local de Puebla que da de qué hablar al presentar su segundo informe, a través de un video creado con Inteligencia Artificial (IA).

Aunque el detalle del video con IA, no es todo, pues ha sido por presentar segundo informe ante un “Parlamento Galáctico”, sugiriendo ser un enviado del universo a la Tierra, en especial para Puebla.

Y por lo que Roberto Zataráin Leal llamó la atención ante este peculiar segundo informe, pero ¿quién es? Te lo contamos.

¿Quién es Roberto Zataráin Leal?

Roberto Zataráin Leal es un empresario y político mexicano originario de Puebla que nació el 23 de diciembre de 1979.

En la política Roberto Zataráin Leal es conocido por ser militante de Morena, con quien llegó a la diputación local por el distrito 19 de Puebla para la LXII Legislatura, correspondiente al periodo 2024-2027.

¿Quién es Roberto Zataráin Leal, diputado local de Puebla? (Especial )

¿Qué edad tiene Roberto Zataráin Leal, diputado local de Puebla?

Roberto Zataráin Leal, diputado local de Puebla tiene 43 años de edad.

¿Quién es la pareja de Roberto Zataráin Leal?

Roberto Zataráin Leal tuvo una relación sentimental con Claudia Rivera Vivanco, expresidenta municipal de Puebla de 2024 a 2026; actualmente se desconoce si tiene pareja.

¿De qué signo zodiacal es Roberto Zataráin Leal, diputado local de Puebla?

Roberto Zataráin Leal, diputado local de Puebla pertenece al signo zodiacal de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Roberto Zataráin Leal?

Se desconoce si tiene o no hijos Roberto Zataráin Leal.

¿Qué estudio Roberto Zataráin Leal, diputado local de Puebla?

Roberto Zataráin Leal es licenciado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP).

¿En qué ha trabajado Roberto Zataráin Leal?

Roberto Zataráin Leal tiene un historial laboral en el sector empresarial y político de Puebla se sabe que: