Un polémico mural de Chicharito junto a Iker Casillas fue visto durante un video en el que aparece la cantante Sia, sin embargo, ya se reveló la historia detrás de la fotografía que se volvió viral.

En el video donde aparece la cantante Sia, los aficionados se percataron de la imagen en donde Chicharito e Iker Casillas se encuentran disputando el balón, pero de una forma muy extraña.

Muchos usuarios en redes sociales pensaron que se trataba de una broma generada por Inteligencia Artificial (IA), pues ambos aparecen en una escena que realmente nunca pasó, pues los dos aparecen besándose.

La historia detrás del polémico mural donde Chicharito se besa con Iker Casillas

El polémico mural surgió gracias al artista visual Alex Donis, quien se hizo famoso por su amor al futbol y la forma que encontró para transmitirlo al mundo. Tiene varias colecciones, pero la que involucra a Chicharito y a Iker Casillas fue denominada como “¡Gol!”.

En su colección también se encuentra otros astros del futbol como Carlos (El Pescadito) Ruiz y Carlos Bocanegra, Maradona y Pelé, así como los icónicos Zinedine Zidane y Gianluigi Buffon, por lo que la imagen de Chicharito e Iker Casillas no es única.

Cabe mencionar que la obra del mexicano con el campeón del mundo ya fue entregada a una colección privada, mientras que las demás obras se desconoce si ya fueron vendidas o aún están disponibles.

Cuadro de Chicharito e Iker Casillas. (Especial )

¿Quién es el artista que hizo el polémico mural de Chicharito e Iker Casillas?

Alex Donis es un artista visual nacido en Chicago, Estados Unidos, quien ha centrado su trayectoria en desafiar los límites culturales y sociales a través de su obra.

Las creaciones de Alex Donis han generado debates en el ámbito del arte contemporáneo debido a su abordaje de temas como la religión, la política, la raza y la sexualidad, tal como fue el caso del polémico mural entre Chicharito e Iker Casillas.