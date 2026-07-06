Aficionados de la Selección Mexicana reaccionan con llanto a la derrota y eliminación de México del Mundial 2026 y las reaccionas de tristeza se sintieron en el Zócalo de la CDMX.

Inglaterra venció a México 3-0 y eso deja fuera a la Selección Nacional del Mundial 2026, lo que generó tristeza de los aficionados.

Aficionados reacciona con llanto en el Zócalo tras derrota de México

Miles de aficionados de México acudieron al Zócalo de la CDMX para ver el partido de México vs Inglaterra y tras la derrota se percibieron diversas emociones, incluso el llanto.

Minutos antes del final del México vs Inglaterra se podía percibir tristeza entre los aficionados y algunos comenzaron a llorar.

El ambiente era inconsolable, pues muchos tenían altas expectativas y esperaban que México venciera a Inglaterra y pasara a cuartos de final.

Al final, México se despidió del Mundial 2026 tras anotar 2 goles a Inglaterra.

Así viven la derotta del Tri ante Inglaterra en el Fan Fest del Zócalo, con lo que México quedá eliminado del Mundial 2026.



📹 Diego Gallegos pic.twitter.com/rRkofi6I7d — REFORMA (@Reforma) July 6, 2026

El Mundial 2026 terminó para México y la tristeza es evidente

México se despide del Mundial 2026 tras cinco partidos donde se mantuvo invicto y generó altas expectativas entre los aficionados.

Los aficionados se mostraron decepcionados y tristes, pues muchos soñaban con que México llegara a cuartos de final o incluso a la final.

Tras el final del partido de México vs Inglaterra, varios aficionados se retiraron del lugar y a diferencia de los otros eventos deportivos, no se realizaron celebraciones.