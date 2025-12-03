La FIFA no para de analizar candidaturas para todos los mundiales que organiza, y se encuentra en la mesa una posibilidad conjunta de varios países. Conoce si esto amenaza la sede que busca México para albergar el Mundial 2031.

“Las Federaciones de Futbol de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica anunciaron su candidatura conjunta para ser anfitrionas de la Copa Mundial de Futbol Femenil de la FIFA en 2031, con la promesa de entregar el torneo de mayor impacto en su historia, dejar un legado, inspirar a futuras generaciones y empoderar a la mujer en el deporte” FMF

Mundial 2031: La candidatura conjunta que estudia la FIFA para albergar la Copa del Mundo

México organizará el Mundial 2026 varonil, pero en planes está pelear por la organización de otro torneo de ese nivel, aunque en la rama femenil.

En conjunto con Estado Unidos, Costa Rica y Jamaica, México se candidateó para ser la sede del Mundial Femenil 2031, con buenas posibilidades de recibir el torneo.

Cada vez es más común que varios países sean sedes en conjunto de los Mundiales de la FIFA, el mejor ejemplo de ello ocurrirá en el 2026, cuando México comparta el honor con Estados Unidos y Canadá.

Antes, en el año 2002, Corea del Sur y Japón fueron una sede conjunta dle Mundial varonil de la FIFA.

Algo similar ocurrirá en el Mundial 2030, pero en cuanto al evento femenil, la edición 2031 sería la primera en realizarse en conjunto en varias sedes.

La otra candidatura conjunta que busca la sede del Mundial Femenil

En el inicio de los procesos de presentación de candidaturas de la edición 2031 del Mundial Femenil, la propuesta que incluye a México no fue la única que se presentó para este tipo de torneo de la FIFA.

Además de la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, otras cuatro naciones se postularon para albergar el Mundial Femenil.

Sin embargo, la candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, no sería una amenaza para la sede de México en el Mundial Femenil 2031.

La razón es que la candidatura conjunta de los países europeos fue hecha para ser las sedes del Mundial Femenil 2035.

¿Cuándo se conocerá si México será sede del Mundial 2031?

Ya se sabe la fecha en la que la FIFA tendrá definida la sede para el Mundial Femenil 2031, para el que México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica presentaron una candidatura conjunta.

El Congreso de la FIFA se llevará a cabo el 30 de abril del 2026, en Vancouver, Canadá y uno de los temas será quién albergará el Mundial Femenil 2031.

De conformidad con el Reglamento de la FIFA para la elección del organizador, dicho proceso se centrará en la infraestructura, los servicios, los factores comerciales, la sostenibilidad y los derechos humanos.