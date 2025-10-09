Cruz Azul vs Pumas se enfrentan en partido amistoso para aprovechar la Fecha FIFA; te decimos a qué hora y cómo ver el juego del viernes 10 de octubre.

La Fecha FIFA es una buena oportunidad para ganar unos dólares extras en Estados Unidos, para los equipos de la Liga MX, situación que aprovecharán Cruz Azul y Pumas.

Cruz Azul vs Pumas: A qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA

El sábado 11 de octubre, Cruz Azul vs Pumas juegan el partido amistoso de la Fecha FIFA a partir de las 20 horas en el Heart Health Park de Sacramento, un escenario que espera muchos aficionados de ambos equipos.

Cruz Azul vs Pumas: ¿Cómo ver el partido amistoso de la Fecha FIFA?

Hasta el momento no está confirmada la transmisión del partido Cruz Azul vs Pumas, que se jugará en la Fecha FIFA en Estados Unidos.

Partido: Cruz Azul vs Pumas

Fase: Partido amistoso Fecha FIFA

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Heart Health Park de Sacramento

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Cruz Azul al partido amistoso contra Pumas en la Fecha FIFA?

Cruz Azul empató 1-1 con Tigres en la Jornada 12 de la Liga MX, y aunque tendrá varias bajas en la Fecha FIFA, es favorito para derrotar a los Pumas de Efraín Juárez.

Cruz Azul suma 25 puntos en el lugar 4 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Más allá del resultado en el partido amistoso contra Pumas, Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul, buscará darle rodaje a su plantel en la Fecha FIFA.

¿Cómo llega Pumas al partido amistoso de la Fecha FIFA vs Cruz Azul?

Previo al partido amistoso contra Cruz Azul, en la Jornada 12 de la Liga MX, Pumas enfrentó a Chivas, duelo en el que los felinos cayeron con el Rebaño.

Marcador de 1-2 en contra fue el que se llevó Pumas ante Chivas, situación con la que se estancó en el décimo lugar con 13 puntos.

Efraín Juárez, DT de Pumas, no tuvo plantel completo para trabajar previo a este partido, ya que sus seleccionados partieron a jugar con sus respectivos representativos.