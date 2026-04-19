Habrá operativo de seguridad en el Estadio Banorte en el partido México vs Brasil.

La SEMOVI y la SSC desplegarán un dispositivo de prevención, seguridad y movilidad en el marco del partido de leyendas de México contra Brasil que se juega este domingo 19 de abril.

Así será el operativo de seguridad en el Estadio Banorte por partido México vs Brasil

Con la intención de garantizar la seguridad de aficionados, asistentes y trabajadores, se anunció que la SSC desplegará 4 mil policías de las Subsecretarías de Operación Policial y Control de Tránsito.

Los elementos estarán en las inmediaciones del Estadio Banorte para labores de prevención y agilización de la movilidad.

Por su parte, 1, 250 oficiales de la Policía Auxiliar se ubicarán en los accesos del Estadio Banorte para labores de revisión de boletos.

La SEMOVI detalló que su operativo también contará con:

163 vehículos oficiales

241 motopatrullas

2 ambulancias

2 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)

2 drones de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial

Estadio Banorte (Brandon / MEXSPORT)

Así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores que hará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

De igual forma, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC hará desvío y cortes a la circulación en:

Calzada de Tlalpan

Periférico

Calzada de Acoxpa

Por ello, se recomienda usar vías alternativas como son:

Viaducto Tlalpan

Boulevard Grand Sur

Avenida Santa Úrsula

Avenida Santo Tomás

Tramos del Anillo Periférico

México vs Brasil: así será el operativo de seguridad en el Estadio Banorte (@LaSEMOVI / X)

SEMOVI ofrecerá transporte especial para el Estadio Banorte por el México vs Brasil

Como parte de su operativo de movilidad para el Estadio Banorte por el México vs Brasil, SEMOVI ofrecerá 13 rutas de RTP y Trolebús.

El transporte operará de 13:00 a 21:00 horas. Su costo será de 22.50 pesos el viaje sencillo; el redondo 60 pesos con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

Las opciones de transporte en Trolebús para los asistentes al Estadio Banorte son:

Plaza Carso / Destino: Av. Santa Úrsula

Reforma / Destino: Av. Santa Úrsula

Bellas Artes / Destino: Av. Santa Úrsula

Metro Universidad / Av. Santa Úrsula

Estadio Olímpico Universitario / Destino: Av. Santa Úrsula

Tasqueña / Destino: Av. Santa Úrsula

Perisur / Destino: Av. Santa Úrsula

Palacio de los Deportes / Destino: Av. Santa Úrsula

México vs Brasil: opciones de transporte especial al Estadio Banorte (@LaSEMOVI / X)

Mientras que en RTP el transporte especial quedará así:

Auditorio / Destino: CETRAM Huipulco

Six Flags / Destino: CETRAM Huipulco

Santa Fe / Destino: TRIFE (frente a puerta 8)

Parque Ecológico / Destino: TRIFE (frente a puerta 8)

Metro Constitución 1917/ Destino: CETRAM Huipulco

México vs Brasil: opciones de transporte especial al Estadio Banorte (@LaSEMOVI / X)

Asimismo, habrá 7 Rutas Peatonales seguras:

Santa Úrsula

Parque Cantera

Avenida Estadio Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calz. Tlalpan

Paseo Acoxpa

Calzada de Tlalpan

Igualmente, SEMOVI detalló que contará dos rutas especiales:

Ruta 1 Santa Úrsula: Desde calle San Pedro hasta calle San Benjamín para arribar a Calzada de Tlalpan. El acceso será por puerta principal y el acceso B por puerta poniente 4,5 y 6.

Ruta 2 Parque Cantera: Desde Centro Comercial Gran Sur sobre Avenida del Imán hasta Circuito Azteca. El acceso será por Calzada de Tlalpan en puerta principal y acceso B por puerta poniente 4,5 y 6.

Estadio Banorte (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)



