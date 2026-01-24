México vs Bolivia se enfrentan en otro partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido del Tri.

México vs Bolivia: Pronóstico del partido de preparación del Tri

Empate a un gol es el pronóstico del partido México vs Bolivia, duelo de preparación del Tri rumbo al Mundial 2026.

Pronóstico: México 1-1 Bolivia

México vs Bolivia: Posibles alineaciones del partido de preparación del Tri

Estas son las posibles alineaciones del partido de preparación, México vs Bolivia.

México

Portero: Luis Malagón

Defensas: Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Luis Romo, Eduardo Águila y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Obed Vargas, Marcel Ruiz y Roberto Álvarado

Delanteros: Armando González y Brian Gutiérrez

Bolivia

Portero: Carlos Lampe

Defensas: Lucas Macazaga, Richet Gómez, Diego Arroyo y Luis Paz

Mediocampistas: Ervin Vaca, Moisés Villarroel, Fernando Nava, Ramiro Vaca y Carlos Melgar

Delantero: Bruno Miranda

México vs Bolivia: ¿Cuándo y dónde ver el partido de preparación del Tri?

El domingo 25 de enero 2026 será el partido de preparación México vs Bolivia, el segundo de los dos juegos de de la Selección Mexicana en el inicio de 2026.

El partido México vs Bolivia iniciará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.

Partido: México vs Bolivia

Fase: Partido de preparación

Fecha: Domingo 25 de enero del 2026

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ramón Tahuichi Aguilera

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

Final de partido.



Victoria en Panamá para iniciar el 2026 y continuar la preparación.#SomosMéxico pic.twitter.com/C8MIH1xe9F — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026

¿Cómo llegan México y Bolivia a su partido de preparación?

México y Bolivia llegan con el objetivo de demostrar que ambos están para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.

El último partido de México fue contra Panamá, previo al duelo contra los bolivianos, y el cuadro dirigido por Javier Aguirre ganó 1-0.

Bolivia se prepara para la repesca intercontinental para el Mundial 2026, pero antes tendrá que medirse a la Selección Mexicana.