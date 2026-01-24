México vs Bolivia se enfrentan en otro partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido del Tri.
México vs Bolivia: Pronóstico del partido de preparación del Tri
Empate a un gol es el pronóstico del partido México vs Bolivia, duelo de preparación del Tri rumbo al Mundial 2026.
- Pronóstico: México 1-1 Bolivia
México vs Bolivia: Posibles alineaciones del partido de preparación del Tri
Estas son las posibles alineaciones del partido de preparación, México vs Bolivia.
México
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Luis Romo, Eduardo Águila y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Obed Vargas, Marcel Ruiz y Roberto Álvarado
- Delanteros: Armando González y Brian Gutiérrez
Bolivia
- Portero: Carlos Lampe
- Defensas: Lucas Macazaga, Richet Gómez, Diego Arroyo y Luis Paz
- Mediocampistas: Ervin Vaca, Moisés Villarroel, Fernando Nava, Ramiro Vaca y Carlos Melgar
- Delantero: Bruno Miranda
México vs Bolivia: ¿Cuándo y dónde ver el partido de preparación del Tri?
El domingo 25 de enero 2026 será el partido de preparación México vs Bolivia, el segundo de los dos juegos de de la Selección Mexicana en el inicio de 2026.
El partido México vs Bolivia iniciará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.
- Partido: México vs Bolivia
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Domingo 25 de enero del 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Tahuichi Aguilera
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
¿Cómo llegan México y Bolivia a su partido de preparación?
México y Bolivia llegan con el objetivo de demostrar que ambos están para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.
El último partido de México fue contra Panamá, previo al duelo contra los bolivianos, y el cuadro dirigido por Javier Aguirre ganó 1-0.
Bolivia se prepara para la repesca intercontinental para el Mundial 2026, pero antes tendrá que medirse a la Selección Mexicana.