México vs Bélgica se enfrentan en el Soldier Field de Chicago rumbo al Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el martes 31 de marzo a las 19 horas.

Partido: México vs Bélgica

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Soldier Field

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

México vs Bélgica: Día para ver el partido de preparación del Tri

El martes 31 de marzo de 2026 será el partido México vs Bélgica, en el Estadio Soldier Field rumbo al Mundial 2026.

México vs Bélgica: Hora para ver el partido de preparación del Tri

El partido México vs Bélgica iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Soldier Field.

México vs Bélgica: Canal para ver el partido de preparación del Tri

México vs Bélgica podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.

Partido: México vs Bélgica

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Soldier Field

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

México vs Bélgica: Hora y canal del partido de preparación del Tri. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan México y Bélgica al partido de preparación del Tri?

México llega al partido de preparación ante Bélgica luego de empatar 0-0 contra Portugal en la reapertura del Estadio Banorte.

Bélgica, por su parte, viene de golear a Estados Unidos por un marcador de 5-2, por lo que buscará superar a México rumbo al Mundial 2026.