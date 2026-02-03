México Verde vs México Rojo se medirán en un partido definitivo enla Serie del Caribe 2026, el miércoles 4 de febrero a las 19 horas, tiempo de CDMX. Será transmitido en TVC Deportes, ESPN y Disney+.

Partido: México Verde vs México Rojo

Fecha: Miércoles 4 de febrero de 2026

Fase: Primera ronda

Torneo: Serie del Caribe 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano

Transmisión: TVC Deportes, ESPN y Disney+

¿Cómo van México Verde y México Rojo en la Serie del Caribe 2026?

México Verde perdió en su debut en la Serie del Caribe 2026 con Puerto Rico.

Sin embargo, el martes 3 de febrero, México Verde sumó su primer triunfo, ante Panamá, en la Serie del Caribe 2026.

México Rojo también cayó en su estreno y ganó a Panamá en su segunda aparición. Antes de medirse con México Verde, los escarlatas chocan el martes por la noche con Puerto Rico.

México Rojo en la Serie del Caribe (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

Serie del Caribe 2026: Formato del torneo de beisbol que se jugará en Guadalajara

Cinco equipos juegan la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara que inició el domingo 1 de febrero de 2026.

México Rojo

México Verde

Puerto Rico

República Dominicana

Panamá

En la primera ronda de la Serie del Caribe 2026, todos los equipos se enfrentarán entre sí y los mejores cuatro avanzarán a la etapa de semifinales.

El mejor equipo en la primera ronda se enfrentará al cuarto clasificado; mientras que el segundo y tercer lugar chocarán por el segundo boleto a la Final.