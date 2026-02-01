México Rojo vs Panamá continúan la actividad de la Serie del Caribe 2026, el lunes 2 de febrero. El partido inicia a las 19 horas, tiempo de CDMX y será transmitido en TVC Deportes, ESPN y Disney+.
- Partido: México Rojo vs Panamá
- Fecha: Lunes 2 de febrero de 2026
- Fase: Juego 2
- Torneo: Serie del Caribe 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Panamericano
- Transmisión: TVC Deportes, ESPN y Disney+
México Rojo vs Panamá: A qué hora ver la Serie del Caribe 2026
El Juego 2 de la Serie del Caribe 2026 enfrenta a México Rojo vs Panamá, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
México Rojo vs Panamá: ¿Dónde ver la Serie del Caribe 2026?
Las plataformas TVC Deportes, ESPN y Disney+ transmitirán el partido México Rojo vs Panamá.
¿Cómo llegó México Rojo a la Serie del Caribe 2026?
México Rojo se clasificó a la Serie del Caribe 2026 tras ganar la Final de la Liga Mexicana del Pacífico, torneo en el que jugó como Charros de Jalisco.
Serie del Caribe 2026: Equipos y formato del torneo de beisbol que se jugará en Guadalajara
Cinco equipos jugarán la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara a partir del domingo 1 de febrero de 2026. Entre ellos México Rojo y Panamá.
- México Rojo
- México Verde
- Puerto Rico
- República Dominicana
- Panamá
En la primera ronda de la Serie del Caribe 2026, todos los equipos se enfrentarán entre sí y los mejores cuatro avanzarán a la etapa de semifinales.
El mejor equipo en la primera ronda se enfrentará al cuarto clasificado; mientras que el segundo y tercer lugar chocarán por el segundo boleto a la Gran Final.
- Ronda preliminar: Domingo 1 de febrero a jueves 5 de febrero de 2026
- Semifinales: Viernes 6 de febrero de 2026
- Final: Sábado 7 de febrero de 2026