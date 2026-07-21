La Selección Mexicana volvió a colocarse entre las mejores del planeta, pues gracias a su destacada participación en el Mundial 2026, el Tricolor ascendió cuatro posiciones en la más reciente Clasificación Mundial de la FIFA y ahora ocupa el décimo lugar del ranking internacional.

El combinado dirigido por Javier Aguirre firmó una de las actuaciones más sobresalientes de su historia en una Copa del Mundo.

¿Cómo fue que México logró subir al Top 10 del ranking FIFA?

México consiguió cuatro victorias a lo largo del torneo, una cifra sin precedentes para la selección nacional en una misma edición mundialista.

Además, México cerró la fase de grupos sin recibir goles y registró un total de 10 anotaciones a favor durante su participación.

El rendimiento mostrado en el certamen permitió al conjunto mexicano sumar puntos importantes en la clasificación de la FIFA y regresar al Top 10 después de varios años de ausencia.

México regresa al Top 10 del ranking FIFA tras su actuación en el Mundial 2026. (captura)

El ascenso refleja el crecimiento competitivo del equipo y el impacto de sus resultados frente a algunas de las mejores selecciones del mundo.

¿Con quién comparte México el Top 10 del ranking FIFA?

De acuerdo con la actualización más reciente del ranking, México comparte el grupo de las 10 mejores selecciones con Países Bajos (9), Bélgica (8), Portugal (7), Marruecos (6), Brasil (5), Inglaterra (4), Francia (3), Argentina (2) y España (1), actual campeona del mundo.

La posición alcanzada también confirma a México como la selección mejor ubicada de la Concacaf, superando a potencias regionales como Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, el Tricolor se coloca como la tercera mejor selección del continente americano, únicamente por detrás de Argentina y Brasil.