Javier Aguirre mostró su confianza sobre la Selección de México, al asegurar que los mexicanos pueden vencer a Inglaterra en el partido que se disputará el domingo 5 de julio de 2026.

Además, reconoció que el México vs Inglaterra será un encuentro muy parejo y opinó que la victoria será para el equipo que cometa menos errores durante el encuentro.

Si no creyera que le pueden ganar a Inglaterra lo diría, pero creo fervientemente en el funcionamiento de mi equipo, creo que va a ser un partido muy igualado Javier Aguirre

Pese a que el director técnico comentó que para ganar el partido "tendría que ser casi perfecto“, reiteró su confianza en que será uno de los más importantes de su carrera.

Aguirre resaltó la unión del equipo rumbo al México vs Inglaterra

A un día del México vs Inglaterra, Javier Aguirre atribuyó los triunfos de los jugadores mexicanos a la unión que han mostrado como equipo, dejando de lado cualquier ego personal o reconocimiento propio.

Tuvimos buena preparación, tiempo para elegir a jugadores que dejaran de lado sus egos, que fueran humildes. Son gente muy entregada Javier Aguirre

También dijo que el partido de este domingo podría ser uno de los más importantes para el país, como lo fue en el 86 contra Alemania o el del 62 contra España.

Aunque dijo que este partido representa mucha presión para los jugadores, señaló que son esas circunstancias las que mejoran la competitividad de la Selección.

Sobre sus rivales, recordó que los ingleses, por sus características históricas, son muy veloces; “es cierto que cuentan con jugadores muy importantes, son una selección poderosa y juegan muy bien desde la llegada de Southgate”.

Hacen volar a Julián Quiñones tras victoria sobre Ecuador en el Mundial 2026 (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

México buscará neutralizar a Harry Kane

Según Aguirre, Harry Kane es la gran figura de Inglaterra y México lo tiene claro, por lo que la selección mexicana intentará neutralizar al delantero del Bayern Múnich en el partido del domingo.